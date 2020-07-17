Emniyetten 'maske kullananlara ceza yazılıyor' iddialarına açıklama
|17 Temmuz 2020 18:06
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, bazı basın kuruluşlarında yer alan polislerin haksız şekilde idari yaptırım uyguladığı yönündeki haberilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "polislerin maske kullananlara pusu atarak haksız şekilde idari yaptırım uyguladığı" yönünde haberlerin yer aldı anımsatıldı.
Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aldığı kararlarına göre maskenin kolda, çene altında, cepte değil, ağız ve burnu kapatacak şekilde takılması esas olduğunun ve aksi davranıştaki kişilerin hakkında idari işlem yapıldığını vurguladı.
Maske kullanımında dikkat edilmesinin gerektiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yeme, içme gibi temel ihtiyaçlar sebebiyle maskenin takılması zorunlu olmayıp, mecbur kalmadıkça bu tür zaruri ihtiyaçların sokakta yürürken değil de oturarak giderilmesi maske kullanan vatandaşlarımızı zor durumda bırakmayacaktır. İl Emniyet Müdürlüğü olarak toplum sağlığı ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveri ile yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Basın kuruluşlarında yer alan asılsız haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
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