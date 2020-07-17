TTK Başkanı Ahmet Yaramış, FETÖ açıklamasına açıklık getirdi
|17 Temmuz 2020 18:09
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Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış, "Gayrimeşru her oluşum gibi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile de hayatımın her aşamasında mücadele ettiğimin, bundan sonra da edeceğimin bilinmesini isterim. Yanlış anlaşılmaya sebep olan ifadelerim için derin üzüntümü beyan ederim." değerlendirmesini yaptı.
Yaramış, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Temmuz'da Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde "15 Temmuz'u Anlamak" konulu toplantıdaki konuşmasıyla ilgili yorumlar üzerine açıklama yapmayı gerekli gördüğünü bildirdi.
Konuşmasında da ifade ettiği gibi tüm darbeler ve darbecilere karşı özellikle de FETÖ ihanetine karşı duruşunun açık ve net olduğunu belirten Yaramış, açıklamasında şunları kaydetti:
"Darbecilerle uzlaşılmaz, onlarla sadece her şartta ve her zeminde mücadele edilir. Darbeye karışmış, vatanımıza ve şehitlerimize ihanet etmiş darbecilerin affı söz konusu dahi olamaz. Aksinin düşünülmesi bile muhaldir. Her ne kadar bağlamından koparılmış olsa da basına yansıyan ve kastımı aşan ifadeler kurumumu değil bir akademisyen olarak şahsımı bağlamaktadır. Bu itibarla gayrimeşru her oluşum gibi FETÖ ile de hayatımın her aşamasında mücadele ettiğimin, bundan sonra da edeceğimin bilinmesini isterim. Yanlış anlaşılmaya sebep olan ifadelerim için derin üzüntümü beyan ederim."
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