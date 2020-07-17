1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TTK Başkanı Ahmet Yaramış, FETÖ açıklamasına açıklık getirdi

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış, "Gayrimeşru her oluşum gibi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile de hayatımın her aşamasında mücadele ettiğimin, bundan sonra da edeceğimin bilinmesini isterim. Yanlış anlaşılmaya sebep olan ifadelerim için derin üzüntümü beyan ederim." değerlendirmesini yaptı.
 17 Temmuz 2020 18:09
Yazdır
TTK Başkanı Ahmet Yaramış, FETÖ açıklamasına açıklık getirdi

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış, "Gayrimeşru her oluşum gibi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile de hayatımın her aşamasında mücadele ettiğimin, bundan sonra da edeceğimin bilinmesini isterim. Yanlış anlaşılmaya sebep olan ifadelerim için derin üzüntümü beyan ederim." değerlendirmesini yaptı.

Yaramış, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Temmuz'da Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde "15 Temmuz'u Anlamak" konulu toplantıdaki konuşmasıyla ilgili yorumlar üzerine açıklama yapmayı gerekli gördüğünü bildirdi.

Konuşmasında da ifade ettiği gibi tüm darbeler ve darbecilere karşı özellikle de FETÖ ihanetine karşı duruşunun açık ve net olduğunu belirten Yaramış, açıklamasında şunları kaydetti:

"Darbecilerle uzlaşılmaz, onlarla sadece her şartta ve her zeminde mücadele edilir. Darbeye karışmış, vatanımıza ve şehitlerimize ihanet etmiş darbecilerin affı söz konusu dahi olamaz. Aksinin düşünülmesi bile muhaldir. Her ne kadar bağlamından koparılmış olsa da basına yansıyan ve kastımı aşan ifadeler kurumumu değil bir akademisyen olarak şahsımı bağlamaktadır. Bu itibarla gayrimeşru her oluşum gibi FETÖ ile de hayatımın her aşamasında mücadele ettiğimin, bundan sonra da edeceğimin bilinmesini isterim. Yanlış anlaşılmaya sebep olan ifadelerim için derin üzüntümü beyan ederim."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hastane müdür yardımcısı virüse yakalandı
17 Temmuz 2020 19:15		 Polis, yolda kalan otomobili iterek, sürücüye yardım etti
16 Temmuz 2020 23:52
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı istifa etti
16 Temmuz 2020 20:00		 Emniyet müdüründen komiser yardımcısı çifte 'kelepçe' hediyesi
16 Temmuz 2020 14:45
Trafik polisinden alkışlanacak hareket
16 Temmuz 2020 14:06		 Bilim Kurulu Üyesi: Bu bayram da ev ziyareti yapmayalım
16 Temmuz 2020 13:02
Taksicilerden 240 araçlık Milli Birlik Konvoyu
15 Temmuz 2020 19:34		 Posta dağıtıcısı tebligat götürdüğü evde saldırıya uğradı
14 Temmuz 2020 19:26
Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı, Vali Yardımcılığına atandı
14 Temmuz 2020 14:15		 Genç avukat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
14 Temmuz 2020 12:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:47 - Kamyonun çıkan tekerleği can aldı: 1 ölü 4 yaralı19:41 - Yeni tartışma: Çay şekerli mi içilir, şekersiz mi?19:39 - Bakan Albayrak duyurdu: 31 yeni eğitim eklendi, süre 1422 saate yükseldi19:30 - Belediye personeli engelli vatandaşı gezdirdi, görüntüler izlenme rekoru kırdı19:25 - 'Patates hatlar'a Meclis el koydu19:15 - Hastane müdür yardımcısı virüse yakalandı
19:03 - Caretta carettalara resmi koruma18:59 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri18:54 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:51 - Ankara'daki yüksek hızlı tren kazası davasında tahliye kararı18:48 - İstanbul Barosu Başkanı, DHKP-C'li avukatlara sahip çıktı18:43 - Bakan Ersoy: Çeşme Projesi için su sorununu çözdük
18:35 - MHP'li Yıldız: CHP, AYM'ye başvurmayı alışkanlık haline getirdi18:32 - CHP'li Öztrak'tan kıdem tazminatı açıklaması18:23 - Borsa, günü yatay tamamladı18:20 - Tunceli'deki kazada anneden sonra baba ile çocuk da öldü18:19 - BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
18:12 - Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, 2. dalganın beklendiği ayları açıkladı
Erdoğan'dan Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı sorusuna cevap
MEB, öğretmenler için 2020 yılı il içi nakil duyurusu yayımladı
İkinci elde Serdar Bey deşifre oldu sıra Ahmet beyde!
11 saatlik vekil şiddeti...Yumruk attı, odaya kilitledi
Eminönü İskelesi'nde kadından kadına uçan tekme!
Maske takmadığı için ceza yedi, bir gün sonra koronaya yakalandı
Ayasofya'da ilk cuma namazını kimin kıldıracağı belli oldu
Hobi bahçeleri ile ilgili yasa teklifi ertelendi
Arkeolog Merve intihar etmişti... Sır perdesi aralandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
chp'nin bayram ikramiyesi teklifi 1
İsteyen aile çocuğunu bir yıl okula göndermeyebilir 4
süper lig 2020-21 sezonu küme düşmeme mücadelesi 3
kemal sunal filmleri 2
Ğ Harfi 2
dark 1
maske 1
sela 1
her şey çok güzel olacak sözü fetö'ye ait 2
babası kapıcı olan çocuk 5
SON İLANLAR
Maliye Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü 39 sözleşmeli personel alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Burdur Çeltikçi Belediyesi 4 memur alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 4 memur alacak
Fatih Belediyesi 50 memur alacak
Antalya Gündoğmuş SYDV Personel Alım İlanı
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çanakkale Gestaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam