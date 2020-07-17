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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi
 17 Temmuz 2020 18:12
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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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