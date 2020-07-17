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BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM öğretmen atama sonuçlarını açıkladı
 17 Temmuz 2020 18:19
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BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM öğretmen atama sonuçlarını açıkladı

Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) Öğretmen Atama Sonuçları

Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız

Atama sonucunu MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız
Memurlar.Net
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