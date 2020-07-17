BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM öğretmen atama sonuçlarını açıkladı
|17 Temmuz 2020 18:19
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Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM öğretmen atama sonuçlarını açıkladı
Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) Öğretmen Atama Sonuçları
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