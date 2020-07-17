1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP'li Yıldız: CHP, AYM'ye başvurmayı alışkanlık haline getirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: CHP, TBMM'de kabul edilen kanunların iptali için AYM'ye başvurmayı siyasi bir alışkanlık haline getirmiştir. İptal sebebi olarak ileri sürmüş oldukları, süre bakımından, usul açısından içtüzüğe aykırılık ve eksiklik söz konusu değildir
 17 Temmuz 2020 18:35
Yazdır
MHP'li Yıldız: CHP, AYM'ye başvurmayı alışkanlık haline getirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin, TBMM'de kabul edilen kanunların iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurmayı siyasi bir alışkanlık haline getirdiğini belirterek, "Avukatlık Kanunu'ndaki değişikliğin iptal sebebi olarak ileri sürmüş oldukları, süre bakımından, usul açısından içtüzüğe aykırılık ve eksiklik söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, yürürlüğe giren ve 28 maddeden oluşan Avukatlık Kanunu'ndaki değişikliğin, 21 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu anımsattı.

Bu kanunla, baroların gerçek görevlerine döneceğini belirten Yıldız, baro hizmetlerinin Avukatlık Kanunu'ndaki düzenlemeler çerçevesinde daha etkin ve sağlıklı yürütüleceğini vurguladı.

CHP'nin Anayasa'nın 150. maddesinden aldığı yetkiyle iptal davası açabileceğini ifade eden Yıldız, "Ancak CHP, düzenlemenin anayasaya aykırı olup olmadığına bakmaksızın, TBMM'de kabul edilen kanunların iptali için AYM'ye başvurmayı siyasi bir alışkanlık haline getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesinin, CHP'nin daha önce yürürlüğe giren infaz yasasının şekil yönünden iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddettiğine dikkati çeken Yıldız, şöyle devam etti:

"AYM soyut ve somut norm denetimi yapar. Kanun teklifinin Adalet Komisyonuna getirilmesi sürecinde, İçtüzüğün 26. maddesinin emrettiği, teklifin üyelere 48 saat önceden tebliğ edilmesi kuralına uyulmuş olup, elektronik ilan panosunda da yayımlanmıştır. Öte yandan, Kanunlar Kararlar Zimmet Defteri'ndeki tarih, saat ve imzalar ile CHP'nin bu konudaki itirazları, tutanak ve tebliğ şerhleriyle uyumlu değildir. İptal sebebi olarak ileri sürmüş oldukları, süre bakımından, usul açısından içtüzüğe aykırılık ve eksiklik söz konusu değildir."

Adalet Komisyonu toplantısının, Mecliste mevcut olan en büyük komisyon salonunda yapıldığını belirten Yıldız, toplantının ilk gününün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine vermiş olduğu talimat doğrultusunda oluşan izdihamın, salgın ortamında ciddi riskler oluşturduğunu ifade etti.

Komisyondaki görüşmelerin, hukuk ve usulle ilgisi olmayan şova dönüştüğünü kaydeden Yıldız, görüşmeler sırasında 296 milletvekilinin konuşma yaptığını, bazılarının görüşmeleri uzatmak için eline geçirdiği her türlü metni saatlerce okuduğunu belirtti. "Öyle ki, söyleyecek söz kalmayınca ansiklopedi getirtip okumuşlardır. Bu manzara, Genel Kurul salonunda da benzer şekilde devam etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Bazı barolar mevcut yapısıyla bir siyasi partinin kontrol ve güdümündeki kuruluşlara dönüşmüştür. Kanunda yapılan değişiklikte, demokratik hukuk devleti ilkesine herhangi bir aykırılık söz konusu değildir. Düzenlemeyle avukatların adil olarak temsili sağlanmış, adaletsizlik ve keyfilik ortadan kaldırılmıştır. Yürürlüğe giren yasanın demokratik hukuk devletine aykırılığı iddiası temelsizdir. Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklik, bağımsız ve tarafsız yargı yetkisine, Anayasa'nın eşitlik ilkesine, Anayasa'nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesine aykırı herhangi bir unsur taşımamaktadır."

- "Bir siyasi partiye yakışmayacak ciddi bir bilgisizliktir"

Kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekküllerinin hukuki dayanağı olan Anayasa'nın 135. maddesinin, bu yapıları amaç dışı faaliyetten açıkça men ettiğini, idari ve mali denetimin dışında bırakmadığını ve Anayasa'nın 123. maddesinde düzenlenen kamu tüzel kişiliğine ait tekel yetkisini vermediğini vurgulayan Yıldız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekküllerinin kurumsal yapısıyla ilgili değişikliklerin kanunla yapılamayacağı, ancak ilgili Anayasa maddesinin değiştirilmesi suretiyle yapılacağı iddiası, hata değilse bir siyasi partiye yakışmayacak ciddi bir bilgisizliktir.

Kanunun uygulama süresi bakımından Seçim Kanunu'na atıf yapılması, değişikliğin bir yıl sonra uygulamaya geçebileceği iddiası, barolarla siyasi partileri birbirine karıştırmaktır. Barolar Birliği seçimleri için gönderilecek delege sayısında iddia edildiği gibi herhangi bir ölçüsüzlük söz konusu değildir. Barolar Birliği, avukatları değil, Birliği temsil eder. Baro seçimlerinde çoğunluk sistemi uygulanmaktadır. Burada herhangi bir ihtilaf yoktur. Yapılan değişiklikle temsilde adalet sağlanmıştır. Kanunun, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarına aykırı olduğu iddiaları temelsizdir."

- "Ülkemize de, milletimize de zarar vermektedir"

Yıldız, CHP sözcülerinin, bu düzenleme ile 2 bin avukatın bir araya gelerek, etnik, mezhepsel, ideolojik baro kuracakları iddialarına ilişkin, "Öncelikle iş birliği ve ortaklık yaptığı partiler ve örgütlere bakmalıdır. İzledikleri kin ve nefret siyaseti, kendilerine de ülkemize de milletimize de zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, demokratik, laik bir hukuk devleti olduğunu ve "meslek örgütlenmesi" adı altında yasa dışı hiçbir kuruluş ve faaliyete seyirci kalmayacağını vurgulayan Yıldız, "Avukatlık Kanunu'ndaki değişiklik teklifinin Meclis Başkanlığına sunulmasından itibaren CHP, adeta kanun hakimiyeti sağlanmış kurtarılmış bölgelerdeki örgüt üyelerinin şaşkınlık ve paniğini yaşamaktadır. CHP Grup Başkanvekilinin Anayasa Mahkemesine vermiş olduğu dilekçeden sonra yaptığı basın açıklamasında, 'Bu kanun yüzde yüz iptal edilecektir' sözleri hukuki beklentiyi aşmaktadır. Bu ve benzer beyanlar, Yüksek Mahkemeyi etkileyemeyecektir. Değişiklik, Anayasa'ya aykırı hiçbir unsuru bünyesinde taşımamaktadır." sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'li Öztrak'tan kıdem tazminatı açıklaması
17 Temmuz 2020 18:32		 Bakan Akar: Ayasofya, Türk milletinindir
17 Temmuz 2020 15:58
İYİ Partili Türkkan'dan erken seçim açıklaması
17 Temmuz 2020 15:34		 Bakan Pakdemirli: Fındık fiyatını Cumhurbaşkanımız açıklayacak
17 Temmuz 2020 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması
17 Temmuz 2020 15:07		 Bakan Dönmez: 15 Temmuz gecesi gururu ve hüznü bir arada yaşadık
17 Temmuz 2020 14:55
Erdoğan'dan Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı sorusuna cevap
17 Temmuz 2020 14:21		 İmamoğlu'nun 'kanım dondu' dediği olayda yeni gelişme
17 Temmuz 2020 13:44
Kremlin: Ayasofya kararı Rus-Türk ilişkilerine zarar vermez
17 Temmuz 2020 13:15		 HDP, eşine şiddet uygulayan vekili ihraç edecek
17 Temmuz 2020 11:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:41 - Yeni tartışma: Çay şekerli mi içilir, şekersiz mi?19:39 - Bakan Albayrak duyurdu: 31 yeni eğitim eklendi, süre 1422 saate yükseldi19:30 - Belediye personeli engelli vatandaşı gezdirdi, görüntüler izlenme rekoru kırdı19:25 - 'Patates hatlar'a Meclis el koydu19:15 - Hastane müdür yardımcısı virüse yakalandı19:03 - Caretta carettalara resmi koruma
18:59 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri18:54 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:51 - Ankara'daki yüksek hızlı tren kazası davasında tahliye kararı18:48 - İstanbul Barosu Başkanı, DHKP-C'li avukatlara sahip çıktı18:43 - Bakan Ersoy: Çeşme Projesi için su sorununu çözdük18:35 - MHP'li Yıldız: CHP, AYM'ye başvurmayı alışkanlık haline getirdi
18:32 - CHP'li Öztrak'tan kıdem tazminatı açıklaması18:23 - Borsa, günü yatay tamamladı18:20 - Tunceli'deki kazada anneden sonra baba ile çocuk da öldü18:19 - BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı18:12 - Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
18:09 - TTK Başkanı Ahmet Yaramış, FETÖ açıklamasına açıklık getirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, 2. dalganın beklendiği ayları açıkladı
Erdoğan'dan Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı sorusuna cevap
MEB, öğretmenler için 2020 yılı il içi nakil duyurusu yayımladı
İkinci elde Serdar Bey deşifre oldu sıra Ahmet beyde!
11 saatlik vekil şiddeti...Yumruk attı, odaya kilitledi
Eminönü İskelesi'nde kadından kadına uçan tekme!
Maske takmadığı için ceza yedi, bir gün sonra koronaya yakalandı
Ayasofya'da ilk cuma namazını kimin kıldıracağı belli oldu
Hobi bahçeleri ile ilgili yasa teklifi ertelendi
Arkeolog Merve intihar etmişti... Sır perdesi aralandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
survivor'daki bir yarışmacı için oy kullanmak 4
müteharrik 2
altın bilezik 3
İsteyen aile çocuğunu bir yıl okula göndermeyebilir 4
çok yemek yiyip ardından soda içmek 1
nasa'nın burçları yeniden düzenlemesi 6
Empati her zaman sempatik değildir 1
rüzgar gülü 1
babası kapıcı olan çocuk 5
Küçükbaş hayvan 1
SON İLANLAR
Maliye Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü 39 sözleşmeli personel alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Burdur Çeltikçi Belediyesi 4 memur alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 4 memur alacak
Fatih Belediyesi 50 memur alacak
Antalya Gündoğmuş SYDV Personel Alım İlanı
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çanakkale Gestaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam