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Gerekli şartları taşımayan personel istihdam edilirse, Sayıştay tazmin kararı verir mi?

Sayıştay, Programcı kadrosuna atanmak için gerekli şartları taşımamasına rağmen bu kadroya atanan kişiyle ilgili kararında, kişinin kendi yükümlülüklerini yerine getirdiği için tazmin kararı verilemeyeceğini belirtti.
 24 Temmuz 2020 11:03
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Gerekli şartları taşımayan personel istihdam edilirse, Sayıştay tazmin kararı verir mi?

5393 sayılı Kanunun 49. maddesi hükmü gereğince belediyelerde sözleşmeli personel istihdam edilebilmektedir. Sözleşmeli istihdam edilecek unvanlardan birisi de Programcı unvanıdır.

Programcı unvanına atanmak için gerekli şartlar, Esaslar eki cetvelde şu şekilde gösterilmiştir:
"Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az ön lisans düzeyinde mezun olmak veya en az ön lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak "

Bu hükme göre, mezuniyet ve öğrenim şartına ilave olarak, Programcı kadrosuna atanacak kişinin "en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olması" gerekiyor.

Ancak yabancı dil şartına sahip olmayan bir personel atanmış ve Sayıştay tespiti sonrasında personelin görevine son verilmiştir. Personelin çalıştığı dönemde aldığı ücretin kamu zararı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorunu ortaya çıkmıştır. Sayıştay Dairesi, "kamu zararı var" demiş, sayıştay Temyiz Kurulu ise personel kendisine verilen işleri yapmıştır, kamu zararı yok demiştir.

Sayıştay kararı için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

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