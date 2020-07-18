YÖK'ten vakıf akademisyenleri hakkında yeni maaş kararı!

"Vakıflardaki Akademisyenler Kanundan Doğan Ücret Artışını Bekliyor" başlıklı 10 Mayıs 2020 tarihli yazımızda, 7243 sayılı Kanunla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan düzenleme sonucunda vakıflarda görev alan akademisyenlerin devlet üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerden daha az maaş almasının yasal olarak mümkün olmadığı, ilgili düzenlemenin 17 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği ve kanun hükmünün süratle gereğinin yerine getirilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından vakıf üniversitelerine konu hakkında bilgilendirme yaparak akademisyenlerin özlük haklarının devletteki emsallerine göre belirlenmesi talimatı verilmesi gerektiğine dikkat çekmiştik.

Bu süreçten sonra, 14 Haziran 2020 tarihli yazımızda ise, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde, vakıf üniversitelerinin öğretim elemanlarına unvanlarına göre ödeyecekleri ücretin belirlenecek türüne göre (brüt ya da net) sözleşmelerde yer verilmesi ve sonuçlarının karşı taraflarca anlaşılmasının temin edilmiş olması şartıyla, devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin net veya brüt miktarından birisini esas alabileceklerine karar verilmişti.

Ancak, Temmuz ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde, vakıf üniversitelerinde özellikle öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında çalışan akademisyenlerin kanundan doğan maaş artışları halen sağlanamamıştır. Vakıf üniversiteleri, konu hakkında çalışma yaptıklarını gerekçe göstererek emek veren akademisyenlerin maaşlarını iyileştirmemiştir.

Son olarak, bu üniversiteler tarafından türlü gerekçelerle yapılan görüş talebi sonrası Yükseköğretim Kurulunca aşağıda yer alan karar alınmıştır. Buna göre, emsal ücret uygulamasına 2020 yılı içinde olmak şartıyla öğretim elemanlarının sözleşmelerinin yenilendiği aydan itibaren başlanması hususunun vakıf yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca karara bağlanmasına karar verilmiştir.

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