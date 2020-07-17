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İstanbul Barosu Başkanı, DHKP-C'li avukatlara sahip çıktı

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen ve cezaevinde eylem başlatan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için 'Onlara kayıtsız kalmayalım" çağrısı yaptı. Timtik ve Ünsal, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği hain saldırının ardından başlatılan operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı.
 17 Temmuz 2020 18:48
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İstanbul Barosu Başkanı, DHKP-C'li avukatlara sahip çıktı

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, 2017 yılında düzenlenen operasyonla yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece terör örgütü DHKP-C üyeliği suçundan hüküm giyen Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için bir mesaj yayımladı.

DHKP-C üyesi iki isme destek istedi

DHKP-C'li iki ismin cezaevinde eylem başlattığına dikkat çeken Durakoğlu, baro üyelerine ve hukuk camiasına seslenerek "Onlara kayıtsız kalmayalım" ifadelerini kullandı.

DHKP-C'li Ebru Timtik kimdir?

Avukat Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalandı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirtlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHKP-C'li Aytaç Ünsal kimdir?

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyonlar kapsamında, Çağdaş Hukukçular Derneği mercek altına alındı. DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik, aralarında Aytaç Ünsal'ın da olduğu 17'si tutuklu 2'si firari 20 kişi "örgüt yöneticisi ve üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
Yeni Şafak
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