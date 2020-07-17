İstanbul Barosu Başkanı, DHKP-C'li avukatlara sahip çıktı
|17 Temmuz 2020 18:48
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İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, 2017 yılında düzenlenen operasyonla yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece terör örgütü DHKP-C üyeliği suçundan hüküm giyen Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için bir mesaj yayımladı.
DHKP-C üyesi iki isme destek istedi
DHKP-C'li iki ismin cezaevinde eylem başlattığına dikkat çeken Durakoğlu, baro üyelerine ve hukuk camiasına seslenerek "Onlara kayıtsız kalmayalım" ifadelerini kullandı.
DHKP-C'li Ebru Timtik kimdir?
Avukat Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalandı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirtlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHKP-C'li Aytaç Ünsal kimdir?
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyonlar kapsamında, Çağdaş Hukukçular Derneği mercek altına alındı. DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik, aralarında Aytaç Ünsal'ın da olduğu 17'si tutuklu 2'si firari 20 kişi "örgüt yöneticisi ve üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
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