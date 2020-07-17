Hastane müdür yardımcısı virüse yakalandı
Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesinde müdür yardımcısının korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine temaslı personel hakkında filyasyon ekibinin çalışma yaptığı bildirildi.
|17 Temmuz 2020 19:15
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Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesinde müdür yardımcısının korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine temaslı personel hakkında filyasyon ekibinin çalışma yaptığı bildirildi.
Fırat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Fırat Üniversitesi Hastanesi müdür yardımcılarından birinde Covid -19 semptomları görülmüş olup tedbir amaçlı yatışı yapılmıştır. Temaslı personel hakkında da filyasyon ekibi çalışma yapmaktadır" denildi.
Öte yandan kent genelinde alınan tedbirlere rağmen son haftalarda Covid-19 vakalarında artış yaşandığı öğrenildi.
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