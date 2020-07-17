Bakan Albayrak duyurdu: 31 yeni eğitim eklendi, süre 1422 saate yükseldi
|17 Temmuz 2020 19:39
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı projesine 31 yeni eğitimin eklendiğini, eğitim sayısının 62'ye, eğitim süresinin ise 1422 saate yükseldiğini açıkladı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi. Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı. @btkakademi'deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler" ifadelerini kullandı.
📅 17 Temmuz 2020Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 17, 2020
📢#1MilyonYazılımcı Projesine 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi.
Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100den 143e çıkarıldı. @btkakademideki eğitimlerimizi takipte kalın gençler!👇https://t.co/pyARZNF8J6 pic.twitter.com/BcgJT2Orbc
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