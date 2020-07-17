MSB'den virüs çıkan askerlere ilişkin açıklama
MSB: Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6'sında COVID-19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır
|17 Temmuz 2020 20:00
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MSB: "Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6'sında COVID-19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır."Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı arttı
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