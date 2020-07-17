Alaçatı'da korkutan yangın.. Bakan açıklama yaptı
|17 Temmuz 2020 20:32
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Çeşme'nin turistik mahallesi Alaçatı port yolu üzerindeki otluk ve makilik alanda, saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler orman ekiplerine haber verdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter havadan, 6 arazöz ise karadan yangına müdahale etmeye başladı. Yangına müdahalenin sürdüğü öğrenildi.
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Alaçatı'da, otluk ve makilik alanda çıkan yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saat 16.45'te Alaçatı'da kırsal alanda başlayan yangına saat 16.55 itibarı ile ilk müdahalenin yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, "Yangına 10 arazöz, 2 helikopter, 1 uçak ve 1 dozer müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı" dedi.
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