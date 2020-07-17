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İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz

4 yaş ve altındaki çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi için İBB Meclisi'nden onay çıktı. İstanbul'daki 1 milyon 160 bin çocuğun annelerine, ücretsiz ulaşım kartı verilecek
 17 Temmuz 2020 20:40
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İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün başkan Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi olan 4 yaş ve altındaki çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı vermek üzere hazırladığı teklif, 16 Ocak 2020 tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme gelmişti.

AK Parti-MHP grubunun çoğunlukta olduğu İBB Meclisi'nde Sayıştay'dan olumlu görüş alınması şartı ile annelere ücretsiz kart verilmesi teklifi uygun bulunmuştu.

Bunun üzerine İBB yönetimi Sayıştay Başkanlığına yazı gönderdi. Sayıştay'dan gelen görüş yazısında kamu kurum ya da kuruluşlarına istişari mahiyette bir görüş bildirme görevlerinin bulunmadığı, bu konuda görüş verilemeyeceği bildirildi.

BELEDİYE BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

Sayıştay yazısından sonrasında konu 17 Temmuz tarihli meclis oturumuna geldi. İlgili komisyonlar tarafından hazırlanan raporda, 4 yaş ve altında olan çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi ve toplu taşıma kuruluşlarının ücretsiz taşıma nedeniyle uğradıkları kayıpların belediye bütçesinden karşılanması Sayıştay kanununda belirtilen usulün belediye yönetimi tarafından izlenmesi kaydıyla uygun bulundu. Karar oybirliği ile kabul edildi.
Sözcü
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