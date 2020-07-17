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AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi
İzmir'in Bornova ilçesinde AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal trafik kazası geçirdi. Akkal, kazadan yara almadan kurtuldu
|17 Temmuz 2020 20:52
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İzmir'in Bornova ilçesinde AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal trafik kazası geçirdi. Akkal, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Bornova ilçesine bağlı Karaçam Mahallesi mevkisinde meydana geldi. AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal idaresindeki 45 FM 056 plakalı otomobil ile kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 35 FM 478 plakalı araç, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kazaya karıştı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, milletvekili Akkal ve diğer aracın sürücüsü yara almadan kazaya atlattı.
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