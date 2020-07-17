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Motorize polis ekipleri kaza yaptı: 2 polis yaralı

Malatya'da seyir halinde olan motorize polis ekibi, yayaya çarpmak için manevra yaptığı esnada kaza yaptı. Kazada 2 polis yaralandı.
 17 Temmuz 2020 21:05
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Motorize polis ekipleri kaza yaptı: 2 polis yaralı

Malatya'da seyir halinde olan motorize polis ekibi, yayaya çarpmak için manevra yaptığı esnada kaza yaptı. Kazada 2 polis yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kışla Caddesi üzerinden meydana gelen kazada, bir ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine seyir halinde olan motorize polis ekibi aniden önlerine çıkan bir yayaya çarpmamak için manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motorize ekipler yola savrulurken, kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Yaralı polis memurları ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğunun öğrenildiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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