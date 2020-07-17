Esenler'de özel bir hastanede yangın

GIDAYA İLİŞKİN BİLGİ KİRLİLİĞİ CEZALARLA DEĞİL UZMANLARLA ÖNLENMELİ Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, gıda güvenliği ve güvenilirliği hakkında oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yapılan Kanun Teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Öztürk yaptığı açıklamada; 'gıda güvenliği ve güvenilirliği" konusunda yaşanan bilgi kirliliğinin önlenmesi ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacı ile yasaklayıcı Kanun hükümleri yerine, öncelikle bu alanda ihtisas yapmış konunun uzmanlarından oluşan Bilim Kurulu kurulmalıdır" dedi.