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Bakan Kurum: Güçlü Türkiye güçlü şehirlerden geçiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Güçlü Türkiye güçlü şehirlerden geçiyor. Sanayisiyle, altyapısıyla, sosyal donatısıyla, eğitimiyle, sağlığıyla güçlü bir şehrimiz olacak ki o şehir ülkeye yansısın, Türkiye'ye yansısın, dünyaya yansısın." dedi
 17 Temmuz 2020 21:24
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Bakan Kurum: Güçlü Türkiye güçlü şehirlerden geçiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Güçlü Türkiye güçlü şehirlerden geçiyor. Sanayisiyle, altyapısıyla, sosyal donatısıyla, eğitimiyle, sağlığıyla güçlü bir şehrimiz olacak ki o şehir ülkeye yansısın, Türkiye'ye yansısın, dünyaya yansısın." dedi.

Kurum, Osmaniye Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Kadir Kara'dan aralarında kentsel dönüşüm de olmak üzere yapımı biten ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Kurum, İl Başkanı Hamza Tor ve partililerle görüştü. Kurum'a burada bir taraftar grubu tarafından arkasında ismi yazılı 80 numaralı Osmaniyespor FK forması hediye edildi.

Kurum, burada partililere yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirtti.

Şehrin problemlerini yetkililerden dinlediklerini ve yapmaları gereken adımları attıklarını ifade eden Kurum, "Hamdolsun şehrimizin geleceği adına birçok kararı da aldık. Bu projelerin bir kısmını hayata geçirmeye başladık. Bir kısmı proje safhasında. İnşallah onlar da en kısa sürede vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır." dedi.

Kurum, Osmaniye'nin en fazla şehit verdiği illerden olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında il başkanlığı önünde 10 bin vatandaşımızın birleştiği, saat 22.30 sıralarında ki burada bir arada olduğu çok önemli bir duruşu sergilemiş bir şehir. Aslında vatanı için bayrağı için, bu ülkenin birliği için, beraberliği için, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için bir olmuş, beraber olmuş ve 18 yıldır arkasında dimdik durmuş şehirdir. Bu anlamda Osmaniye'yi biz ayrı bir yere koyuyoruz."

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 70'den fazla ili gezdiklerini ifade eden Kurum, tüm ekibiyle vatandaşın gönlüne dokunacak çalışmalar yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı manifestonun 11 maddesinin 8'inin kendi Bakanlığını ilgilendirdiğini ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Güçlü Türkiye güçlü şehirlerden geçiyor. Sanayisiyle, altyapısıyla, sosyal donatısıyla, eğitimiyle, sağlığıyla güçlü bir şehrimiz olacak ki o şehir ülkeye yansısın, Türkiye'ye yansısın, dünyaya yansısın. Çünkü tüm dünyada bizi bekleyen mazlumlar var. Cumhurbaşkanımızı bekleyen mazlumlar var. O yüzden biz sadece kendimizi temsil etmiyoruz tüm dünyadaki mazlumları, yardım bekleyen insanları temsil ediyoruz. O anlamda da yaptıklarımız, yapacaklarımız çok önemlidir."

Kurum, 81 ilde millet bahçesi projeleri olduğunu, bu kapsamda 23'ünün açılışını yaptıklarını, Türkiye'ye sadece millet bahçesi olarak 14 milyar lira yatırımda bulunduklarını belirtti.

- Osmaniye'ye bisiklet yolu kazandırılacak

Kurum, 11 milyar lira yatırım yaptıkları Osmaniye'de bunu sürdürdüklerini aktardı.

Kurum, Osmaniye'de yapılacak millet bahçesi, TOKİ ve kentsel dönüşüm çalışmaları, sosyal konutlar, sokak sağlıklaştırma projeleri hakkında bilgi verdi.

Kente bisiklet yolu kazandıracaklarını ifade eden Kurum, "Bu proje için belediyemizle ortak proje yapıyoruz. Şehrimize yeni bisiklet yollarını kazandıracak projeler kapsamında Karacalar Köprüsünün üstünde 2 milyon liralık bir bisiklet yolu projesi gerçekleştireceğiz. Bunun da bir milyon lirasını hibe bir milyon lirasını kredi vermek suretiyle yürütüyoruz." dedi.

Kurum, ayrıca şehrin içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi konusunda problemler olduğunu belirterek, "Bu yapıların kapasitelerini artırmak, içme suyu, kanalizasyon hatlarını yenilemek için İller Bankası Genel Müdürlüğü ile belediye proje yürütüyor. Bir kısmı hibe bir kısmı uzun vadeli kredi olacak. İçme suyu, atık su hem de arıtma tesisine ilişkin tüm yatırımlarımız bu yıl itibariyle inşallah ihaleleri yapılacak. Osmaniye'nin bu anlamda altyapı sorunlarını tamamen çözmüş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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