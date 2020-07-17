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'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan sahne sanatçısı Seyfi Dursunoğlu 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.
 17 Temmuz 2020 22:05
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'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti.

KOAH hastası olan Dursunoğlu, 15 gündür hastanede tedavi görüyordu.

SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR?

Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin), Trabzon doğumlu Türk sahne sanatçısıdır. Deniz Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi bölümünde gördüğü eğitimi yarıda bırakarak Sosyal Sigortalar Kurumu'nda memur olarak çalışmaya başladı.

18 yıl SSK'de devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970'te Huysuz Virjin olarak sahneye çıkmaya başladı.

Önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı ama ünü ağızdan ağıza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklif almaya başladı.

Her yıl İzmir Fuarı'nda sahneyi Türkiye'nin en büyük solistleriyle paylaştı. İzmir Fuarı'na gelen binlerce insan sayesinde tüm Türkiye'de kendinden bahsettirdi. Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin tiplemesiyle kimsenin söyleyemediklerini söyleyecek güce ulaştı.

Gerçekleri esprili bir tarzda ifade etmesi ve sahne şovlarıyla ünü dünyaya yayıldı. Pek çok ülkede sahne alan Dursunoğlu, Huysuz Show adlı programıyla kendini tüm Türkiye'ye tanıttı ve sevdirdi.
NTV
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