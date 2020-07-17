'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti
|17 Temmuz 2020 22:05
|Yazdır
'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti.
KOAH hastası olan Dursunoğlu, 15 gündür hastanede tedavi görüyordu.
SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR?
Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin), Trabzon doğumlu Türk sahne sanatçısıdır. Deniz Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi bölümünde gördüğü eğitimi yarıda bırakarak Sosyal Sigortalar Kurumu'nda memur olarak çalışmaya başladı.
18 yıl SSK'de devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970'te Huysuz Virjin olarak sahneye çıkmaya başladı.
Önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı ama ünü ağızdan ağıza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklif almaya başladı.
Her yıl İzmir Fuarı'nda sahneyi Türkiye'nin en büyük solistleriyle paylaştı. İzmir Fuarı'na gelen binlerce insan sayesinde tüm Türkiye'de kendinden bahsettirdi. Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin tiplemesiyle kimsenin söyleyemediklerini söyleyecek güce ulaştı.
Gerçekleri esprili bir tarzda ifade etmesi ve sahne şovlarıyla ünü dünyaya yayıldı. Pek çok ülkede sahne alan Dursunoğlu, Huysuz Show adlı programıyla kendini tüm Türkiye'ye tanıttı ve sevdirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sağlık Bakanı Koca'dan Survivor finalindeki görüntülere tepki
17 Temmuz 2020 22:42
|Survivor'ın şampiyonu ödül olarak ne kadar kazanacak?
15 Temmuz 2020 20:29
|'Baskı altındayım' diyen hakim davadan çekilebilir mi?
15 Temmuz 2020 14:04
|Survivor İstanbul Finalinde, ne sosyal mesafe var ne de maske!
14 Temmuz 2020 21:18
|Şükriye Tutkun: Devlet benim babamdır
13 Temmuz 2020 22:42
|Galataport İstanbul, Survivor'ın finaline ev sahipliği yapacak
11 Temmuz 2020 23:35
|Ünlü sanatçı Metin Arolat'ın acı günü
11 Temmuz 2020 21:08
|RUBATO'nun solisti hakkında soruşturma başlatıldı
09 Temmuz 2020 22:05
|Tatlıses'den 20 yaş küçük sevgili açıklaması
08 Temmuz 2020 10:58
|Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı!
05 Temmuz 2020 20:49