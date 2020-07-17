1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İbrahim Kalın: Ayasofya kiliseden değil, müzeden camiye çevrildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ayasofya kiliseden camiye değil, müzeden camiye çevrildi. Bununla birlikte, cami olmanın yanı sıra kültürel alan olarak da kalacak
 17 Temmuz 2020 22:11
Yazdır
İbrahim Kalın: Ayasofya kiliseden değil, müzeden camiye çevrildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ayasofya'nın müzeden yeniden camiye dönüştürülmesi kararına ilişkin, "Türkiye'nin Ayasofya kararının ardından yapılan açıklamaların bazıları, Türkiye aleyhine bazı eski varsayımlara ve ön yargılara dayanmaktadır." dedi.

Sözcü Kalın, Ayasofya'nın müzeden yeniden camiye dönüştürülmesi kararı ve Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin son gelişmelerle ilgili CNN International'a değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de Kovid-19'da ikinci dalga yaşanır mı?" endişesi taşıyıp taşımadığının sorulması üzerine Kalın, "Herkes gibi biz de bundan sonra ne olabileceğinden endişe duyuyoruz çünkü virüsün bundan böyle nasıl davranacağına dair tam bilgiye sahip değiliz. Mutasyona mı uğrayacak? Tekrar değişecek mi? Geri gelecek mi?" ifadelerini kullandı.

Kalın, "Kovid-19, mevcut küresel sistemin zayıflığını ve en güçlü ulusların bile virüs benzeri bir şeyin kurbanı olabileceğini gösterdi. Bu nedenle, ciddi bir uluslararası iş birliği gerekiyor." diye konuştu.

- "Türkiye'deki dini azınlıklar, ülkedeki diğer herkes gibi eşit vatandaş statüsünde"

Kalın, Türkiye'nin Ayasofya kararına ilişkin, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un "Ayasofya'yı düşünüyorum, çok üzgünüm." açıklamasıyla ilgili, şunları söyledi:

"Buna üzülmemeli çünkü (Ayasofya) sadece turistlerin ziyaret ettiği bir yer olmaktan çıkarılıp, Allah'ın isminin anılacağı bir ibadethaneye çevrildi. Burası kiliseden camiye değil, müzeden camiye çevrildi. Bununla birlikte, cami olmanın yanı sıra kültürel alan olarak da kalacak."

Kalın, Türkiye'de dinamik bir dini azınlık topluluğunun olduğuna değinerek, Yahudi ve Hristiyan azınlıkların 1930 ve 1940'larda çeşitli siyasi nedenlerle el konulan mallarının kendilerine iade edildiğini kaydetti.

Türkiye'deki dini azınlıkların, ülkedeki diğer herkes gibi eşit vatandaş statüsünde olduğuna dikkati çeken Kalın, azınlıklara durumlarının sorulması halinde, "ülkedeki herhangi bir dini topluluk kadar dini özgürlüklerini yaşadıkları" yanıtını vereceklerini belirtti.

İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ayasofya kararının, bu ülkedeki dini azınlıkların statüsü ya da özgürlükleriyle ilgili olmadığını da sözlerine ekledi.

Sözcü Kalın, "Ayasofya'nın müzeden yeniden camiye dönüştürülmesi kararı, Türkiye'de laikliğin sonuna mı işaret ediyor?" sorusuna, söz konusu kaygıların yersiz olduğu yanıtını verdi. Kalın, "Türkiye'nin Ayasofya kararının ardından yapılan açıklamaların bazıları, Türkiye aleyhine bazı eski varsayımlara ve ön yargılara dayanmaktadır. Türkiye'de dini özgürlük var." diye konuştu.

- "Ayasofya'nın içindeki mozaikler korunmaya devam edecek"

İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ayasofya kararının ardından, burada bulunan mozaiklere ne olacağı sorusuna karşılık, bu mozaiklerin son 500 yıldır olduğu gibi yine korunmaya devam edeceğini söyledi.

Buradaki mozaiklerin, kültürel mirasın bir parçası olduğuna işaret eden Kalın, şunları kaydetti:

"Bu mozaikler, Hz. İsa, Meryem Ana ve diğer Hristiyan kişilikleri tanımlayan güzel mozaikler. El değmeden korunacaklar. Müslümanların namaz vakitlerinde (bu mozaikler) örtülecek ancak dokunulmayacak şekilde bazı düzenlemeler yapıyoruz. Böylece ışıktan veya başka bir şeyden aşınmayacak veya etkilenmeyeceklerdir. Mabet korunacak ve diğer turistler daha önce olduğu gibi yine görebilecekler."

Kalın, "Dünya mirası olan Ayasofya'nın turistlere açık kalacağını onaylayabilir misiniz?" sorusu üzerine, "Kesinlikle. İnanan, inanmayan, Müslüman, Hristiyan, Budist herkesi kastediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 37'ye çıktı
17 Temmuz 2020 22:37		 Mustafa Şentop: Ayasofya bir ukdeydi milletimizin içinde
17 Temmuz 2020 22:23
Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması
17 Temmuz 2020 21:56		 Bakan Kurum: Güçlü Türkiye güçlü şehirlerden geçiyor
17 Temmuz 2020 21:24
AK Partili Turan, AYM'nin infaz düzenlemesi kararını değerlendirdi
17 Temmuz 2020 20:49		 MHP'li Yıldız: CHP, AYM'ye başvurmayı alışkanlık haline getirdi
17 Temmuz 2020 18:35
CHP'li Öztrak'tan kıdem tazminatı açıklaması
17 Temmuz 2020 18:32		 Bakan Akar: Ayasofya, Türk milletinindir
17 Temmuz 2020 15:58
İYİ Partili Türkkan'dan erken seçim açıklaması
17 Temmuz 2020 15:34		 Bakan Pakdemirli: Fındık fiyatını Cumhurbaşkanımız açıklayacak
17 Temmuz 2020 15:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:00 - DSÖ: Virüse ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok22:55 - Cezaevinden çıktığı gün otomobil çaldı, polisten kaçamadı22:49 - Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan 25 kişiye adli kontrol22:42 - Sağlık Bakanı Koca'dan Survivor finalindeki görüntülere tepki22:37 - TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 37'ye çıktı22:23 - Mustafa Şentop: Ayasofya bir ukdeydi milletimizin içinde
22:16 - İçişleri Bakanı Soylu, şehit tabutuna omuz verdi22:11 - İbrahim Kalın: Ayasofya kiliseden değil, müzeden camiye çevrildi22:05 - 'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti21:56 - Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması21:52 - Eski Başyaver Ali Yazıcı'ya müebbet21:45 - Sıfır aldığı motosikleti böyle çaldılar
21:32 - Sapkın eski sevgili: Taciz dokunarak olmuyor mu?21:24 - Bakan Kurum: Güçlü Türkiye güçlü şehirlerden geçiyor21:15 - Esenler'de özel bir hastanede yangın21:05 - Motorize polis ekipleri kaza yaptı: 2 polis yaralı20:58 - Gıdaya ilişkin bilgi kirliliği cezalarla değil uzmanlarla önlenmeli
20:52 - AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, 2. dalganın beklendiği ayları açıkladı
Erdoğan'dan Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı sorusuna cevap
MEB, öğretmenler için 2020 yılı il içi nakil duyurusu yayımladı
İkinci elde Serdar Bey deşifre oldu sıra Ahmet beyde!
Eminönü İskelesi'nde kadından kadına uçan tekme!
11 saatlik vekil şiddeti...Yumruk attı, odaya kilitledi
Maske takmadığı için ceza yedi, bir gün sonra koronaya yakalandı
Ayasofya'da ilk cuma namazını kimin kıldıracağı belli oldu
Hobi bahçeleri ile ilgili yasa teklifi ertelendi
Yeni vaka sayısında düne göre değişiklik yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
süper lig 2020-21 sezonu küme düşmeme mücadelesi 3
patates kızartması 4
kürkçü dükkanına dönmek 5
Empati her zaman sempatik değildir 1
nasa'nın burçları yeniden düzenlemesi 6
haşlanmış kurbağa sendromu 2
sela 1
Koca yaşlı şişko dünya 2
rüzgar gülü 1
İlişkide rol yapmak 3
SON İLANLAR
Maliye Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü 39 sözleşmeli personel alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Burdur Çeltikçi Belediyesi 4 memur alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 4 memur alacak
Fatih Belediyesi 50 memur alacak
Antalya Gündoğmuş SYDV Personel Alım İlanı
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çanakkale Gestaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam