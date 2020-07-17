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Mustafa Şentop: Ayasofya bir ukdeydi milletimizin içinde

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bir ukdeydi milletimizin içinde. Bu konuda önemli bir adım atıldı. İnşallah önümüzdeki hafta 24 Temmuz'da ilk cuma namazıyla beraber ibadete açılmış olacak
 17 Temmuz 2020 22:23
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Mustafa Şentop: Ayasofya bir ukdeydi milletimizin içinde

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin, "Bunu, Türkiye'nin bir psikolojik sınırı aşması anlamında, uluslararası alanda önemli bir adım olarak görüyorum." dedi.

Şentop, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin yerli otomobil üretimiyle ilgili sorusu üzerine TBMM Başkanı Şentop, ''Bununla ilgili bir tanıtım yapılmıştı, Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla. Bu konuda Türkiye önemli bir adım atıyor. Bugünün ve geleceğin teknolojisini esas alarak yerli otomobil üretmek için faaliyet başlatıldı. Açıklanan takvim dahilinde, bu salgın sürecine rağmen, bütün dünyada birçok çalışmalar, faaliyetler, açılışlar, temel atma törenleri ertelenirken, yarın inşallah projenin ilk adımı atılmış olacak, planlandığı gibi de devam edecek. Hayırlı olsun inşallah.'' yanıtını verdi.

Şentop, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını "tarihi bir karar" olarak değerlendiren Şentop, şunları söyledi:

"Ayasofya, aşağı yukarı 5 asır gibi bir zaman cami olarak İstanbul'da faaliyet göstermişti. 1934 yılından itibaren müzeye dönüştürüldü. Ama o tarihten bu yana, Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımız Ayasofya'nın o mahzun halini, cami olması gerektiği halini, ibadet edilemeyen bir mekan olarak üzüntüyle karşılıyordu. Bir ukdeydi milletimizin içinde. Bu konuda önemli bir adım atıldı. İnşallah önümüzdeki hafta 24 Temmuz'da ilk cuma namazıyla beraber ibadete açılmış olacak. Bunu, Türkiye'nin bir psikolojik sınırı aşması anlamında, uluslararası alanda önemli bir adım olarak görüyorum.''

Anadolu Ajansı
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