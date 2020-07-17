Sağlık Bakanı Koca'dan Survivor finalindeki görüntülere tepki
|17 Temmuz 2020 22:42
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Acun Ilıcalı'nun sunuculuğunda, 14 Temmuz akşamı Survivor İstanbul Finali yapıldı. Boğaz'a nazır yapılan programda daha önce elenen yarışmacılar ve seyirciler katıldı.
Büyük bir izleyici kitlesi olan programa, katılan seyirciler ne sosyal mesafe kuralını uyguladı ne de maske kuralına uydu. Programdaki bu görüntüler tepkilere yol açtı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu görüntülere tepki gösterdi.
Bakan Koca, twitter'dan yaptığı paylaşımda; 'SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dahil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı.' ifadelerini kullandı
SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dahil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı. pic.twitter.com/ebTZlcsLSQDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2020
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