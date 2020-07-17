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Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan 25 kişiye adli kontrol

Samsun'da, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 36 şüpheliden 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
 17 Temmuz 2020 22:49
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Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan 25 kişiye adli kontrol

Samsun'da, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 36 şüpheliden 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10'u kadın 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 11'inin ise gözaltı süresi uzatıldı.

Samsun'da 14 Temmuz'da, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik 40 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 2 yabancı öğrenci ve meslekten ihraç edilen bir askerin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı
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