Cezaevinden çıktığı gün otomobil çaldı, polisten kaçamadı
|17 Temmuz 2020 22:55
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde cezaevinden bugün tahliye olduğu öğrenilen bir şahıs, otomobili çalarak Aydın'ın Kuşadası ilçesine gitmek üzereyken polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kaymakçı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bu sabah Kaymakçı F Tipi Cezaevi'nden tahliye olan H.I., bir marketin yakınlarında durdu. Bu esnada markete giren bir şahıs, 35 ANU 379 plakalı aracının kontak anahtarını üzerinde bırakarak markete girdi. Şahsın kontak anahtarını aracın üzerinde bıraktığını gören şüpheli, aracı alarak kaçtı. İhbar üzerine ilçedeki tüm giriş ve çıkışları tutan Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve trafik ekipleri kısa sürede aracı durdurarak şüpheli şahsı yakaladı.
Gözaltına alınan şahsın polislere verdiği ilk ifadede Kuşadası'na gitmek için araç bulamadığını, bu yüzden aracı çaldığını söylediği öğrenildi.
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