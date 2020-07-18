Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|18 Temmuz 2020 03:15
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İçişleri Bakanı Soylu, şehit tabutuna omuz verdi
17 Temmuz 2020 22:16
|Yeni tartışma: Çay şekerli mi içilir, şekersiz mi?
17 Temmuz 2020 19:41
|Bakan Ersoy: Çeşme Projesi için su sorununu çözdük
17 Temmuz 2020 18:43
|Ayasofya imar planlarına 'Ayasofya Camii-Külliyesi' olarak işlenecek
17 Temmuz 2020 17:59
|Ayasofya'daki ilk Cuma'da Antep baklavası ikram edilecek
17 Temmuz 2020 16:58
|Bakan Koca, havuz ve plajlardaki 'damlacık' tehlikesine karşı uyardı
17 Temmuz 2020 16:43
|Yıl sonuna kadar 20 AVM kütüphanesi açılacak
17 Temmuz 2020 16:36
|Kıbrıs'ta beyin kanaması geçiren asker şehit oldu
17 Temmuz 2020 16:08
|Viruse yakalanan Ak Partili Akbaşoğlu yoğun bakıma alındı
17 Temmuz 2020 14:39
|Cuma hutbesinde 'kurbanın önemi' vurgulandı
17 Temmuz 2020 13:46