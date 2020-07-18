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Türkiye'den bir ülkeye daha yardım eli

Korona virüsle mücadele kapsamında Venezuella'ya tıbbi yardım malzemesi gönderildi.
 18 Temmuz 2020 03:17
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Türkiye'den bir ülkeye daha yardım eli

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Venezuella'ya indi. Uçağımızı Venezuella Dışişleri Bakanı Jorge Arreazave ve Büyükelçimiz Şevki Mütevellioğlu karşıladı.
Anadolu Ajansı
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