Türkiye'den bir ülkeye daha yardım eli
Korona virüsle mücadele kapsamında Venezuella'ya tıbbi yardım malzemesi gönderildi.
|18 Temmuz 2020 03:17
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
#COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Venezuella'ya indi. Uçağımızı Venezuella Dışişleri Bakanı Jorge Arreazave ve Büyükelçimiz Şevki Mütevellioğlu karşıladı.
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