Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları" ibaresi "Personel" olarak, 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "müsteşar yardımcısı" ibaresi "bakan yardımcısı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar" ibaresi "ilan edilen kadrolarda veya bunlarla aynı düzeydeki ya da daha üst düzeydeki diğer unvanlı kadrolarda görev yapmakta olanlar" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi, madde başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bazı kadrolara atama

MADDE 23 - (1) İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları şartıyla; eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış ve öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak şartları aranır.

(2) İl milli eğitim müdür yardımcısı kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak şartları aranır.

(3) Daire başkanı (bağımlı) kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, şube müdürü, dengi ve daha üst unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplamda en az üç yıl asaleten görev yapmış olmak şartları aranır."

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.