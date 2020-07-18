Rusya-PKK aynı masada

Libya ve Suriye'de Türkiye ile karşı karşıya gelen Rusya, şimdi de terör örgütü PKK/YPG ile yakınlaşmaya başladı. Son 1 ay içerisinde Rusya, Esed rejimi ve PKK'nın Suriye kolu YPG ile ardı ardına toplantılar düzenledi. Toplantılarda Rakka ve Deyrizor'un rejime devredilmesi karşılığında Rusya ve rejimin örgüte Türkiye'ye karşı koruma garantisi verdiği iddia ediliyor.

O TERÖRİST BAŞKANLIK ETTİ

Rejim, Rusya ve PKK arasındaki görüşmelerin ilki Şam'da oldu. Bir dönem PKK'nın sözde Afrin sorumluluları arasında yer alan Hacı Ahmed başkanlığındaki bir grup terörist, rejim temsilcileri ve Rus heyeti ile görüştü. PKK'lı grup 2 gün süren görüşme trafiğinin ardından yeniden Kamışlı'ya döndü. Bu heyet Kamışlı'da örgüt yönetimi, rejim ve Rus tarafının teklifini değerlendirmek için kendi arasında toplantılar düzenledi. Gelişmelerden terör örgütünün Kandil'deki elebaşları da haberdar edildi.

RUS KOMUTAN AYAĞINA GİTTİ

Örgüt, Rusya ve rejim arasındaki bir diğer görüşme Rakka'ya bağlı Tabka kasabasında gerçekleşti. Üçüncü görüşmenin yeri sözde güvenlik gerekçesiyle gizlense de Rusya adına görüşmelere önemli bir isim katıldı. Suriye'deki Rus Güçlerinin Komutanı Alexander Chaiko teröristbaşı Mazlum Kobani ile bir araya geldi. Terörist Kobani görüşmeyi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Kobani görüşmede "Türkiye ihlallerinin" görüşüldüğünü iddia etti.

REJİM İKİ ŞEHRİ İSTEDİ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, toplantılarda rejim, PKK/YPG'den Deyrizor ve Rakka şehirlerinden tamamen çekilmesini istedi. PKK/YPG kontrolündeki bölgede bulunan enerji kaynaklarından pay isteyen rejim ayrıca sınır kapıları ve gümrüklerde de söz sahibi olmak istediğini belirtti. Bunun karşılığında da rejim ve Rusya terör örgütü PKK/YPG'ye bazı vaatlerde bulundu.

SİHA'LARI DURDURUN

İddiaya göre Rusya ve rejim, Türkiye'nin Ayn el Arap ve Ayn İsa'ya olası operasyonu durumunda örgütü koruma sözü verdi. Daha önce Tel Rıfat ve Münbiç'te olduğu gibi, rejim ve Rusya'nın bayrak gösterebileceği vurgulandı. Aynı zamanda YPG kontrolündeki diğer bölgelerin de resmi tanıma olmaksızın örgüte bırakılabileceği belirtildi. Örgüt ise görüşmelerde Türkiye'nin İHA ve SİHA'larını gündeme getirdi. Rusya'ya dosya veren terör örgütü, Rusya ve rejimden İHA ve SİHA uçuşlarını önlemesini istedi. Örgüte yakın medya kaynakları, görüşmelerde kısmi anlaşma sağlandığını öne sürdü. Sahada da bunu destekleyen gelişmeler yaşandı. Suriye rejimi ve Rusya, Rakka'ya büyük askeri konvoylar sevk etti. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde de süreceği ifade ediliyor.

Hamza Hıdır