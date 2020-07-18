TOGG için ilk kazma: Fabrika temelini Erdoğan atacak

Türkiye'nin önde gelen 5 sanayicisiyle 2018 yılında kurulan şirketin ardından planlamalarına devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) icraat aşamasına geçildi. Titizlikle planlanan ve yürütülen Türkiye'nin ilk yerli-elektrikli otomobil projesinin aynı zamanda fikir babası olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 17.30'da Bursa Gemlik'te inşa edilecek fabrikanın temelini atacak.

20 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK

22 milyar lira bütçeyle vurulacak kazmanın ardından süreç 2 yılda tamamlanacak. TOGG fabrikasında doğrudan 5 bin kişi istihdam edilecekken, dolaylı olarak 20 bin kişi çalışacak. Fabrikadan ilk yerli otomobil ise 2022 yılında bantlardan inecek. Planlama doğrultusunda ilerleyen fabrikanın kaba inşaatı 12 ay sürecek. Sonrasında ise teknolojik donatılar yerleştirilecek. Yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikada, 2032 yılına kadar 1 milyon araç üretilmesi hedefleniyor. Akıllı fabrika konseptinde olacak TOGG yerleşkesinde iki binadan oluşacak ve lale figürlü bir tasarıma sahip olacak. Fabrika Türk mobilite sisteminin çekirdek üssünü oluşturacak. İlk üretikecek model ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tanıttığı C-SUV modeli olacak.

FABRİKADAN SONRA SIRA MARKADA

Marka isminin belirlenmesi konusunda da çalışan TOGG ekibi nihai kararı sonbaharda açıklayacak. Dünyanın önde gelen tüm büyük pazarlarını da içine alacak şekilde en doğru ismi araştıran TOGG yönetimi, sadece Türkiye'de değil global ölçekte de kabul edilebilir bir isim olmasını hedefliyor. Araştırmalar Norveç, Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye'de gerçekleştiriliyor. 15 yıllık planın devrede olduğu projede tedarikçilerde kesinleşti. Fabrikayla birlikte tedarikçilerinde açıklanmasını beklediğimiz bugünlerde TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, "Önce yerliyle yoksa dünyanın en iyileriyle çalışacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Şuayip Alpay