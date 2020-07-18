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Sosyal medya teröründen rahatsızız

Areda Survey'in anketi, algı operasyonları ve linç haberleri ile adeta teröre dönüşen sosyal medya konusunda Türkiye'nin yüzde 91'inin rahatsız olduğunu ortaya koydu. 11-12 Temmuz arasında 3 bin 98 kişiyle yapılan ankette vatandaşların yüzde 91'i sahte hesapların engellenmesini, yüzde 75,4'ü ise sosyal medyaya yasal sınırlar çizilmesini istedi. "Türkiye'de sosyal ağlara temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmeli mi?" sorusuna katılımcıların yüzde 70,5'i "evet, getirilmeli" dedi.
 18 Temmuz 2020 07:35
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Sosyal medya teröründen rahatsızız

Areda Survey, algı operasyonları ve linç haberleri ile gündeme gelen sosyal medya konusunda halkın nabzını yokladı. 11-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan ve 3 bin 98 kişi katıldığı "Sosyal Medya Düzenlemesi Algı Araştırması" ilginç sonuçlar ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de sosyal medya en çok gündemi takip edebilmek için kullanıyor. "Sosyal medyayı en çok hangi amaçla kullanıyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 82,2'si "gündemi takip etmek" için kullandığını söyledi. Yüzde 9,2'lik kesim "paylaşımlarda bulunmak (fotoğraf, video vs. yüklemek)" yanıtını verirken, katılımcıların yüzde 4'ü "arkadaşlarımı takip etmek" için, yüzde 0,9'u "yeni arkadaşlar bulmak" için kullandığını söyledi.

İSTİHBARAT ŞÜPHESİ

"Sosyal medyayı nasıl bir tehdit olarak görüyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 26,4'ü sosyal medyayı "aile müessesesine zarar veren" bir tehdit olarak gördüklerini söyledi. Yüzde 23,1'i "nefret söylemi barındıran", yüzde 22,5'i "gençlere zarar veren", yüzde 15,2'si "milli güvenliği tehlikeye atan", yüzde 5'i ise "çocuk istismarına yol açan" tehdit seçeneklerini işaretledi. Son olarak "sosyal ağlarda Türkiye'ye yönelik siyasi, askeri ve istihbari operasyonların yapıldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise yüzde 64,6'lık kesim "evet", kalanlar ise "hayır" yanıtını verdi.

DÜZENLEMEDEN HABERDARIZ

Ankete katılanların yüzde 69,5'lik kesimi, sosyal medya düzenlemesinden haberdar olduğunu belirtirken, yüzde 13'ü ise bu düzenlemeyle ilgili bilgi sahibi olmadığını ifade etti. "Türkiye'de sosyal ağlara temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmeli mi?" sorusuna vatandaşın yüzde 70,5'i "evet, getirilmeli" dedi. Sosyal medyada yer alan zararlı içeriklerin 24 saat içerisinde ortadan kaldırılması, aksi takdirde para cezası verilmesi uygulamasına geçilmesi ile ilgili soruya da yüzde 70,7'lik oranda "evet" yanıtı geldi.

SAHTE HESAPLAR KAPANSIN

"Irk, din, cinsiyet veya engellilik konularında nefret söylemi barındıran içeriklerin 24 saat içerisinde, çocuk istismarı ve terör propagandası barındıran içeriklerin ise bir saat içerisinde yayından kaldırılması ve benzeri uygulamalara geçilmeli mi?" sorusuna yüzde 90,2 oranda "evet" cevabı geldi. "Sosyal ağlarda sahte hesaplar açılmasını engelleyen bir düzenleme hayata geçirilmeli mi?" sorusuna yüzde 91,1 oranda "evet" karşılığı verildi. Katılımcıların yüzde 8,9'u ise "hayır" yanıtını verdi.

YASAL DÜZENLEME ŞART

"Sosyal medya şirketlerinin Türk vatandaşlarıyla ilgili verilerin bulunduğu sunucuları Türkiye'de tutmaları zorunlu hale getirilmeli mi?" sorusuna yüzde 78,3 oranda evet yanıtı verilirken, yüzde 21,7'lik kesim de "zorunlu olmasın" dedi. Araştırmada halkın yüzde 75,3'ü sosyal medyanın yalan, iftira, hakaret özel hayatın dokunulmazlığı, kişisel verilerinin ifşasına yol açtığını düşündüğünü açıkladı. Yüzde 79,3'lük kesim, sosyal medyada kişisel hakların ihlali ve özel hayatın gizliliği kapsamındaki içeriklere yönelik engelleme getirilmeli şeklinde yanıt verdi. Halkın yüzde 75,4'ü ise Türkiye'de yalan, iftira, hakaret, özel hayatın dokunulmazlığı, kişisel verilerinin korunmasına yönelik bir sosyal medya düzenlemesine ihtiyaç olduğunu söyledi.
Yeni Şafak
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