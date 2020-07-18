1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkonalar karartılıp ayet yansıtılacak

Ayasofya 86 yıl sonra 24 Temmuz'da cemaatle buluşmaya hazırlanırken, camide ibadet sırasında ikonalar karartma yöntemiyle kapatılacak. Karartılan ikonaların ve resimlerin üzerine ise namaz ve kıbleye dair ayetler yansıtılacak. 5 vakit açık olacak Ayasofya Cami'nde ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.
 18 Temmuz 2020 07:45
Yazdır
İkonalar karartılıp ayet yansıtılacak

Ayasofya'nın ibadete açılması için geri sayım başladı. Tarihi camide yıllar sonra ilk namaz, 24 Temmuz'da eda edilecek. Cuma namazında cemaatle buluşacak olan Ayasofya Camii için hazırlıklar da aralıksız sürüyor.

ÜST KATLARIN DURUMU

Ayasofya Camii'nin giriş bölümü hariç her yerinin halıyla kaplı olacağı öğrenildi. Üst katların, tadilat çalışmalarının devam ettiği için şimdilik ibadete açılmayacağı belirtildi. Kadınlar için girişin solunda özel bir yer oluşturulacak.

CUMA VAKTİ ZİYARET YASAK

Ayasofya Camii sabah namazından yatsı namazına kadar yani 5 vakit açık olacak. İbadet sırasında da cami adabına göre ziyaret gerçekleştirilebilecek. Ancak cuma saatinde ziyaret yapılamayacak.

AYETLER YANSITILACAK

Ayasofya'daki ikona ve resimler ibadet sırasında karartma yöntemiyle kapatılacak. Ancak sadece bu karartma yöntemi uygulanmayacak. Ayrıca namaz ve kıbleye dair ayetler söz konusu karartılmış resimlerin üzerine yansıtılacak.

Osman Özgan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YÖK'ten vakıf akademisyenleri hakkında yeni maaş kararı!
18 Temmuz 2020 00:03		 İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz
17 Temmuz 2020 20:40
Yeni vaka sayısında düne göre değişiklik yok
17 Temmuz 2020 20:35		 MSB'den virüs çıkan askerlere ilişkin açıklama
17 Temmuz 2020 20:00
Bakan Albayrak duyurdu: 31 yeni eğitim eklendi, süre 1422 saate yükseldi
17 Temmuz 2020 19:39		 Bakan Kurum: Sosyal Konut Projemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz
17 Temmuz 2020 16:17
Aksaray'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi
17 Temmuz 2020 16:02		 Kastamonu'da şehit annesinin isteğini Kaymakam yerine getirdi
17 Temmuz 2020 14:43
Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır
17 Temmuz 2020 14:41		 İletişim Başkanlığı'ndan 'taşınma' iddialarına açıklama geldi
17 Temmuz 2020 14:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:59 - Kayıt için bağışı kitabına uydurdular07:57 - Sosyal medya için ilk adım atıldı07:45 - İkonalar karartılıp ayet yansıtılacak07:35 - Sosyal medya teröründen rahatsızız07:20 - TOGG için ilk kazma: Fabrika temelini Erdoğan atacak06:50 - Rusya-PKK aynı masada
06:40 - Mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandılar06:30 - Sıcaklıklar yurt genelinde artacak - Haritalı06:10 - Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanında04:54 - TÜBİTAK, Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik03:32 - Bitki Koruma Ürünleri Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik03:19 - Çavuşoğlu, Litvanyalı ve Moğolistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
03:17 - Türkiye'den bir ülkeye daha yardım eli03:15 - Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi01:50 - MEB Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklik00:06 - 18 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - YÖK'ten vakıf akademisyenleri hakkında yeni maaş kararı!
23:15 - Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanması operasyonunda 23 kişiye adli kontrol
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YÖK'ten vakıf akademisyenleri hakkında yeni maaş kararı!
MEB Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklik
18 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
TOGG için ilk kazma: Fabrika temelini Erdoğan atacak
Mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandılar
Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Rusya-PKK aynı masada
Türkiye'den bir ülkeye daha yardım eli
Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanında
Kayıt için bağışı kitabına uydurdular
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trabzonspor 1
ateş ölçer 1
rüzgar gülü 1
dilenci 1
haşlanmış kurbağa sendromu 2
Empati her zaman sempatik değildir 1
eskişehir'de ihale ile 18 geyiğin vurulması 2
yılan burcu 3
babası kapıcı olan çocuk 5
atalanta 2
SON İLANLAR
Kütahya Dumlupınar Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maliye Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü 39 sözleşmeli personel alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Burdur Çeltikçi Belediyesi 4 memur alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 4 memur alacak
Fatih Belediyesi 50 memur alacak
Antalya Gündoğmuş SYDV Personel Alım İlanı
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam