Başbuğ: Meclis'i hedef almadım
|18 Temmuz 2020 08:40
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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, katıldığı bir televizyon programındaki
sözleri nedeniyle hakkında TBMM'ye "hakaret" ve "iftira" suçlarından başlatılan
soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.
Başbuğ: Meclis'i hedef almadım
Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre: Televizyon programındaki açıklamalarında TBMM'yi hedef almadığını savunan Başbuğ, "Bu konuşmadan kesin bir hükme ulaşılmasının pek mümkün olmadığı kanaatini taşıyorum. Konuşmada da ifade edildiği gibi üzerinde durulunup incelenmesi istenen konu, bu yasa değişikliklerinin kim veya kimler tarafından hazırlandığı konusudur" dedi. TBMM'yi ve yasa teklifinde imzası bulanan vekilleri hedef almadığını öne süren Başbuğ, "Meclis'in manevi şahsiyetini hedef alan bir konuşma ve davranışın da Türkiye'de kimsenin haddine olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
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