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Başbuğ: Meclis'i hedef almadım

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un, katıldığı bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle hakkında TBMM'ye "hakaret" ve "iftira" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı
 18 Temmuz 2020 08:40
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Başbuğ: Meclis'i hedef almadım

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, katıldığı bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle hakkında TBMM'ye "hakaret" ve "iftira" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.
Başbuğ: Meclis'i hedef almadım


Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre: Televizyon programındaki açıklamalarında TBMM'yi hedef almadığını savunan Başbuğ, "Bu konuşmadan kesin bir hükme ulaşılmasının pek mümkün olmadığı kanaatini taşıyorum. Konuşmada da ifade edildiği gibi üzerinde durulunup incelenmesi istenen konu, bu yasa değişikliklerinin kim veya kimler tarafından hazırlandığı konusudur" dedi. TBMM'yi ve yasa teklifinde imzası bulanan vekilleri hedef almadığını öne süren Başbuğ, "Meclis'in manevi şahsiyetini hedef alan bir konuşma ve davranışın da Türkiye'de kimsenin haddine olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
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