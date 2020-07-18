Elektronik haciz uygulaması geliyor
|18 Temmuz 2020 08:42
|Yazdır
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: TBMM Genel Kurulu'nda 66 maddelik Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 57 maddesi kabul edildi. Buna göre, elektronik haciz uygulamasında, sorgulama sonunda edinilen bilgiler hukuka aykırı olarak paylaşılamayacak.
Sorgulama ve haciz işlemlerinin yürütülebilmesi için kamu kurum veya kuruluşları ile kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ile kendi sistemleri arasında entegrasyonu sağlayacak.
Sorgulamanın tür, kapsam ve sınırı ile diğer hususlar Adalet Bakanlığı'nca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek. İhtiyati haciz talebinin reddi kararı gerekçeli olarak verilecek ve bu karara karşı istinaf yoluna başvurulabilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Patates hatlar'a Meclis el koydu
17 Temmuz 2020 19:25
|CHP'den emekli bayram ikramiyeleri 1500 liraya çıkarılsın teklifi
17 Temmuz 2020 13:25
|Astsubay ve sözleşmeli ere yeni haklar
16 Temmuz 2020 23:59
|TBMM'de 11 maddelik mini torba teklif kabul edildi
16 Temmuz 2020 22:46
|Özel okullara ilişkin çalışma Cumhurbaşkanı'na sunuldu
16 Temmuz 2020 19:56
|İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir kez daha erteleniyor
14 Temmuz 2020 21:49
|375 Sayılı KHK'da değişiklik teklifi görüşülüyor
14 Temmuz 2020 19:56
|İstihdama ilişkin kanun teklifi TBMM'de
14 Temmuz 2020 18:20
|Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ilanı Meclis gündeminde
13 Temmuz 2020 00:32
|Meclis çalışmalarına 3 gün ara verildi
11 Temmuz 2020 21:26