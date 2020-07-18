Koronavirüs barometresi için ilk adım
Sağlık Bakanlığı, toplumun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili algı ve davranış düzeyini ölçecek Koronavirüs Barometresi Araştırması için ilk adımı attı ve "danışmanlık hizmeti alım" ihalesine çıktı.
|18 Temmuz 2020 09:45
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Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Son başvuru tarihinin 20 Temmuz olarak belirlenen ilana göre, vatandaşın koronavirüs algısını ve tedbirlere ilişkin davranış düzeyinin tespiti amacıyla üç saha araştırması yapılacak. Araştırmaların örnekleminde yer alacak haneler TÜİK tarafından belirlenecek. Bakanlık firmada şu şartları arayacak:
En az son 5 yıldır araştırma sektöründe faaliyet göstermek
Son beş ay içerisinde kamu kurum/kuruluşlarına veya özel sektörde saha araştırmaları konusunda benzer nitelikte en az üç işi ana yüklenici/danışman firma olarak bitirmiş olmak.
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