1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs barometresi için ilk adım

Sağlık Bakanlığı, toplumun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili algı ve davranış düzeyini ölçecek Koronavirüs Barometresi Araştırması için ilk adımı attı ve "danışmanlık hizmeti alım" ihalesine çıktı.
 18 Temmuz 2020 09:45
Yazdır
Koronavirüs barometresi için ilk adım

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Son başvuru tarihinin 20 Temmuz olarak belirlenen ilana göre, vatandaşın koronavirüs algısını ve tedbirlere ilişkin davranış düzeyinin tespiti amacıyla üç saha araştırması yapılacak. Araştırmaların örnekleminde yer alacak haneler TÜİK tarafından belirlenecek. Bakanlık firmada şu şartları arayacak:

En az son 5 yıldır araştırma sektöründe faaliyet göstermek

Son beş ay içerisinde kamu kurum/kuruluşlarına veya özel sektörde saha araştırmaları konusunda benzer nitelikte en az üç işi ana yüklenici/danışman firma olarak bitirmiş olmak.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Orman mühendisleri de bitki koruma ürünleri satışı için başvuru yapabilecek
18 Temmuz 2020 10:50		 Vekillere çipli yeni kimlik kartı geliyor
18 Temmuz 2020 08:47
İkonalar karartılıp ayet yansıtılacak
18 Temmuz 2020 07:45		 YÖK'ten vakıf akademisyenleri hakkında yeni maaş kararı!
18 Temmuz 2020 00:03
İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz
17 Temmuz 2020 20:40		 Yeni vaka sayısında düne göre değişiklik yok
17 Temmuz 2020 20:35
MSB'den virüs çıkan askerlere ilişkin açıklama
17 Temmuz 2020 20:00		 Bakan Albayrak duyurdu: 31 yeni eğitim eklendi, süre 1422 saate yükseldi
17 Temmuz 2020 19:39
Bakan Kurum: Sosyal Konut Projemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz
17 Temmuz 2020 16:17		 Aksaray'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi
17 Temmuz 2020 16:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:00 - Mahkeme, Adıyaman Üniversitesi eski rektörü hakkında disiplin soruşturması açılması gerektiğine hükmetti10:59 - LGS'den tam puan alan Konyalı öğrenci, fizik profesörü olmak istiyor10:53 - Çocuğunu sarkıtıp 'atayım mı' diye bağırdı10:50 - Orman mühendisleri de bitki koruma ürünleri satışı için başvuru yapabilecek10:47 - Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı10:35 - Eminönü'ndeki 'uçan tekmeli' saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:30 - Elazığ depremini bilen Görür: Marmara depremi 'Geliyorum' diye bağırıyor10:22 - Fahrettin Koca eleştirdi, Acun yanıt verdi10:20 - İzmir'de köprü altında erkek cesedi bulundu10:15 - Meteoroloji uyardı, kavurucu sıcaklar geliyor!10:10 - Kırıkkale'de yaklaşık 2 milyon 685 bin litre kaçak mazot ele geçirildi10:09 - MSB: Bir terörist, Mardin'de hudut karakoluna teslim oldu
10:01 - Darphane ihracattan para basacak09:59 - Eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis09:45 - Koronavirüs barometresi için ilk adım09:34 - Trump: Maske zorunluluğunu onaylamayacağım09:30 - 20 soruda LGS tercihleri
09:25 - 11 saat şiddet gördü, 'Dolaba çarptım' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tecavüzle suçlanan HDP Mardin Milletvekili partisinden istifa etti
Fahrettin Koca eleştirdi, Acun yanıt verdi
'Kurban'da kısıtlama yok ama bir takım düzenlemeler olacak'
YÖK'ten vakıf akademisyenleri hakkında yeni maaş kararı!
İlçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdür yardımcısı kadrolarına atama şartları değişti
MEB Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklik
Kayıt için bağışı kitabına uydurdular
Sosyal medya için ilk adım atıldı
Mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandılar
TOGG için ilk kazma: Fabrika temelini Erdoğan atacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haşlanmış kurbağa sendromu 1
kısıtlama getirmek zor 3
ye kürküm ye 2
maske 1
müteharrik 2
trabzonspor 1
ücretsiz izin uygulamasının 1 temmuz 2021 e uzatılması 2
altın bilezik 3
rüzgar gülü 1
dilenci 1
SON İLANLAR
Kütahya Dumlupınar Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 39 sözleşmeli personel alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Burdur Çeltikçi Belediyesi 4 memur alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 4 memur alacak
Fatih Belediyesi 50 memur alacak
Antalya Gündoğmuş SYDV Personel Alım İlanı
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam