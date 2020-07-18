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Elbise cepten denenecek, ruj cepten sürülecek

AVM Yatırımcıları Derneği , cep telefonlarına, tabletlere indirilebilecek arttırılmış gerçeklik uygulaması (aplikasyon) için görüşmelere başladı. Bir mağazada beğenilen elbise, bluz, ceket, gözlük, takı, makyaj ürününün kodu girilerek, cep telefonundaki uygulamadan yakışıp yakışmadığı görülebilecek.
 18 Temmuz 2020 08:52
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Elbise cepten denenecek, ruj cepten sürülecek

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre: AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, AVM'lere giren ziyaretçi sayısının artmaya devam ettiğini, pandemi öncesine göre ziyaretçi sayısında yüzde 50, cirolarda yüzde 70 oranını yakaladıklarını söyledi. Altaş, "Çünkü AVM'ye ihtiyacı olan ürünü almak için geliyor. Uzun kalmıyor. Pandemi nedeniyle mağazalarda ciddi mal eksikliği var. Kış malzemelerini sunuyor, yazı sunamıyor" dedi.

ELBİSE DENEMEYE SON

Çok sayıda tüketicinin COVID-19 bulaşma korkusuyla AVM'lerde ürün denemediğini, internet üzerinden de dokunamadığı için alışveriş yapmak istemediğini belirten Altaş, bu soruna çözüm bulmak üzere Amerikalı bir firmayla görüşme yaptıklarını anlattı. Firmanın cep telefonu ve tablete indirilebilen arttırılmış gerçeklik uygulamasına ilişkin sunum yaptığını ifade eden Altaş, "Tüketici 1 dolara bu uygulamayı indirebilecek. Perakendeciler de mağaza sayılarına, ürün çeşitliliğine, niteliğine göre 3-5 bin dolara satın alıp, ürünlerin kodunu sisteme girecekler. Böylece kolye, küpe gibi takılar; makyaj malzemeleri ya da giysi denemek isteyenler ürünün kendi üzerlerinde nasıl durduğunu cep telefonlarında ya da tabletlerinde görerek karar verecekler" dedi. Firmanın sunumu iki üç hafta önce yaptığını, programdaki bazı eksikliklerin tamamlanmasını istediklerini belirten Altaş, "Onlar da bunu geliştirmek için biraz zaman istediler. Amerika'da gözlük, takı, makyaj için bazı programlar kullanılıyor ama hiçbiri bu düzeyde değil. Biz firmayla son noktaya geldikten sonra perakendecilerimize bilgi vereceğiz. İsteyen onlarla iletişime geçecek" dedi.
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