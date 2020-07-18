AYM'den yargıya 'istismar' uyarısı



Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Bazıları babalarının arkadaşı, birden fazla kişi tarafından tehdit ve korkutmayla cinsel istismara uğradıklarını iddia eden ve savcılık tarafından soruşturmada takipsizlik kararı verilmesi üzerine bireysel başvuruda bulunan iki küçük kız S.S ile İ.S ve anneleri F.S'yi haklı bularak ihlal veren AYM, cinsel istismar iddiası nedeniyle etkili soruşturma yapılmadığı için, Anayasa'nın 17/3. fıkrasında güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetti. AYM, cinsel istismar iddiası üzerine yeniden soruşturma yapılmasını, soruşturmadaki eksikliklerin tamamlanmasını ve tüm delillerin tartışılarak yeniden bir karar verilmesini istedi.

'HASSASİYET GÖSTERİN'

AYM kararında çocuklara dönük cinsel istismar başta tüm kırılgan gruplara dönük soruşturmalar açısından izlenmesi gereken kriterlerin de altı çizildi. AYM, savcılıklar başta olmak üzere tüm yargısal makamları bu tip suçların soruşturulması konusunda uyardı. Çocukların cinsel istismarına dönük soruşturmalarda "hassasiyet" gösterilmesi ve "adalet duygusunu sarsmayacak bir sonuca ulaşılması" istendi. AYM, çocuklara dönük bu tip suçlarda "etkili soruşturma" yapılarak, ruhsal ve bedensel durumlarını ortaya koyan ayrıntılı rapor alınması, tüm delillerin toplanıp, kararda tartışılmasını istedi.