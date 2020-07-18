AYM'den yargıya 'istismar' uyarısı
|18 Temmuz 2020 08:56
|Yazdır
Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Bazıları babalarının arkadaşı, birden fazla kişi tarafından tehdit ve korkutmayla cinsel istismara uğradıklarını iddia eden ve savcılık tarafından soruşturmada takipsizlik kararı verilmesi üzerine bireysel başvuruda bulunan iki küçük kız S.S ile İ.S ve anneleri F.S'yi haklı bularak ihlal veren AYM, cinsel istismar iddiası nedeniyle etkili soruşturma yapılmadığı için, Anayasa'nın 17/3. fıkrasında güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetti. AYM, cinsel istismar iddiası üzerine yeniden soruşturma yapılmasını, soruşturmadaki eksikliklerin tamamlanmasını ve tüm delillerin tartışılarak yeniden bir karar verilmesini istedi.
'HASSASİYET GÖSTERİN'
AYM kararında çocuklara dönük cinsel istismar başta tüm kırılgan gruplara dönük soruşturmalar açısından izlenmesi gereken kriterlerin de altı çizildi. AYM, savcılıklar başta olmak üzere tüm yargısal makamları bu tip suçların soruşturulması konusunda uyardı. Çocukların cinsel istismarına dönük soruşturmalarda "hassasiyet" gösterilmesi ve "adalet duygusunu sarsmayacak bir sonuca ulaşılması" istendi. AYM, çocuklara dönük bu tip suçlarda "etkili soruşturma" yapılarak, ruhsal ve bedensel durumlarını ortaya koyan ayrıntılı rapor alınması, tüm delillerin toplanıp, kararda tartışılmasını istedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AYM, yargılamaya katılan hakimin itiraz heyetinde olmasını hak ihlali saydı
17 Temmuz 2020 15:37
|AYM'den infaz yasası kararı
17 Temmuz 2020 15:35
|Şikayeti reddeden hakimin, itirazı inceleyen heyette de yer alması ihlal sayıldı
17 Temmuz 2020 11:54
|Melis'e ve annesine sevindirici haber AYM'den geldi
16 Temmuz 2020 20:41
|AYM'den AİHM'nin 'ihlal' kararıyla ilgili değerlendirme
14 Temmuz 2020 15:13
|İnfaz yasasının 'şekil yönünden' iptal istemi esastan görüşülecek
09 Temmuz 2020 11:00
|Anayasa Mahkemesi 4 Kanunun esastan iptalini görüşecek
09 Temmuz 2020 10:55
|Anayasa Mahkemesi: Kişiler güvenlik soruşturmasının içeriğinden haberdar edilmelidir
08 Temmuz 2020 12:00
|AYM internetten erişime sunduğu kararların kapsamını genişletti
02 Temmuz 2020 15:20
|AYM'den yurt dışında çalışanları sevindirecek karar
01 Temmuz 2020 18:18