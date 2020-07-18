Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım Venezüela'ya ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den havalanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağın Venezüella'ya ulaştığını bildirdi.
|18 Temmuz 2020 09:19
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Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Venezuella'ya indi. Uçağımızı Venezuella Dışişleri Bakanı Jorge Arreazave ve Büyükelçimiz Şevki Mütevellioğlu karşıladı.
Yardım malzemeleriyle birlikte Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Cumhurbaşkanı Sn. Nicolas Maduro'ya yazdıkları mektup da yetkililere teslim edildi. Venezuela Cumhurbaşkanı Yrd. D. Rodriguez de video konferans yöntemiyle malzemelerin teslim törenine katıldı" ifadelerini kullandı.
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