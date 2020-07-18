Trump: Maske zorunluluğunu onaylamayacağım
|18 Temmuz 2020 09:34
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ABD merkezli haber sitesi The Hill'in haberine göre Trump, Fox News'te pazar günü yayınlanacak program için verdiği röportajda, maske takmanın gerekliliği ile ilgili, ''Ben buna inanmıyorum. Ulusal çapta maske takma zorunluğunu onaylamayacağım.'' açıklamasını yaptı.
İnsanların belirli bir özgürlüğe sahip olmalarını istediğini belirten ABD Başkanı, halk sağlığı yetkililerinin başlangıçta, sağlıklı bireylerin maske takmasına gerek olmadığı yönündeki açıklamalarına da değindi.
Sunucunun, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) 4 ila 6 hafta arasında herkesin maske takması halinde ülkedeki salgının kontrol altına alınabileceği yönündeki açıklamasını hatırlatması üzerine Trump, ''Bu açıklama ile aynı fikirde değilim.'' şeklinde konuştu.
Maske takmanın da sağlık açısından başka problemler oluşturabileceğine değinen Trump, ''Genel cerrahımız Dr. Fauci ve birçok kişi de 'Maske takmayın.' diyor. Ama birden 'Herkes maske takmak zorunda.' deniliyor.'' ifadesine yer verdi.
CDC nisan ayında belirti göstermeyen hastalardan virüs bulaşabileceğini, bunun için herkesin yüz maskesi kullanması gerektiğini açıklamıştı.
Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows da 6 Temmuz'da, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ulusal çapta maske takma zorunluluğu getirmeyeceklerini, bu kararı eyaletlerin vereceğini bildirmişti.
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