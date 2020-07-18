1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Darphane ihracattan para basacak

Metal para ve altın basan Darphane, değerli evrak, kimlik kartı gibi özellikli belge üretimiyle döviz kazandıracak. Kurum, komşu ülkelerden gelen talepler üzerine çalışmalara başladı
 18 Temmuz 2020 10:01
Yazdır
Darphane ihracattan para basacak

Ağırlıklı olarak altın ve madeni para basımı işi yapan Darphane, pasaport ve kimlik kartları gibi değerli kağıtların güvenlikli üretimini yapan kurum, bu hizmetini ihraç etmeye hazırlanıyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, matbu evrak görevi kapsamında sürücü belgesi ve aile cüzdanlarının uluslararası standartlarda güvenlikli üretimini sağlıyor. Soğuk damga ve resmi mühür, bandrol, motorlu araç tescil belgesi ile yurtdışı çıkış harç puluna kadar uzanan resmi belge sürecinde Darphane imzası bulunuyor.

KKTC'de kullanılan kimlik kartlarını da üreten Darphane, komşu ülkelerinin taleplerini karşılamak için çalışmalara başladı. Uluslararası standartlara uygun ürünler geliştirilmeyi sürdüren Darphane, yakın zamanda uluslararası ve yerel firmalarla madeni para, değerli evrak ürün gamlarından oluşan işbirliklerine gidecek.

GÜVENLİK ÖNCELİKLİ

Kurumdan yapılan açıklamada, güvenlikli belge üretebilecek tüm altyapı ve yüksek bilgi birikimine sahip olan Darphane'nin, yeni nesil pasaport üretimine geçeceği de vurgulandı. Açıklamada, "Yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının da tekrar Darphane tarafından üretilmesi yönünde gerekli çalışmalar başlatıldı. Değerli evraklarını üretimi görevi kanun ile Darphane'nin sorumluluğuna verildi" denildi. Darphane, ayrıca bandrol üretim ve tüm uygulama faaliyetlerini de yerine getirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü arasında, 22 Ocak 2020'de "Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Kapsamında Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Bandrol, Kod, Kodlanmış Etiketler ve Benzeri Vasıtalar İle Ürün İzleme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi" ne dair imzalanan protokol bandrol üretim ve uygulama sorumluluğu Darphane'ye verildi.

KURUCUSU FATİH SULTAN MEHMET

Geniş bir coğrafyada birçok merkezde para darp eden Osmanlı İmparatorluğu'nda, ilk Darphane 1467 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Beyazıd Camii civarında kuruldu. İstanbul'un fethinden sonra hızla genişleyen imparatorluğun para ihtiyacını karşılamak için tesis ettirilen Darphane, Türk Darphanesi'nin kuruluşuna başlangıç sayılıyor. Fatih Sultan Mehmet'in burada kendi adına bastırdığı ilk Türk altının tarihi olan 1467 yılı Türk Darphanesi'nin ilk kuruluş tarihi olarak dikkate alınıyor.

İbrahim Acar
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elbise cepten denenecek, ruj cepten sürülecek
18 Temmuz 2020 08:52		 Harekete geçildi! Markette indirim oyununa son
17 Temmuz 2020 11:02
Lokantalarda e-adisyon dönemi
17 Temmuz 2020 08:51		 Uçaklara gizli denetçi dönemi
16 Temmuz 2020 18:58
VakıfBank'tan 'İBB'ye haciz' açıklaması
16 Temmuz 2020 14:21		 Maske reklam sektörü için açık hava mecrasına dönüşüyor
16 Temmuz 2020 12:20
Gaziantep Ayasofya Camisi'nin halılarına talip
16 Temmuz 2020 11:35		 Veri madenciliği istihdamın yeni kapısı
16 Temmuz 2020 08:46
'Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı'
13 Temmuz 2020 12:33		 Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu
13 Temmuz 2020 10:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:00 - Mahkeme, Adıyaman Üniversitesi eski rektörü hakkında disiplin soruşturması açılması gerektiğine hükmetti10:59 - LGS'den tam puan alan Konyalı öğrenci, fizik profesörü olmak istiyor10:53 - Çocuğunu sarkıtıp 'atayım mı' diye bağırdı10:50 - Orman mühendisleri de bitki koruma ürünleri satışı için başvuru yapabilecek10:47 - Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı10:35 - Eminönü'ndeki 'uçan tekmeli' saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:30 - Elazığ depremini bilen Görür: Marmara depremi 'Geliyorum' diye bağırıyor10:22 - Fahrettin Koca eleştirdi, Acun yanıt verdi10:20 - İzmir'de köprü altında erkek cesedi bulundu10:15 - Meteoroloji uyardı, kavurucu sıcaklar geliyor!10:10 - Kırıkkale'de yaklaşık 2 milyon 685 bin litre kaçak mazot ele geçirildi10:09 - MSB: Bir terörist, Mardin'de hudut karakoluna teslim oldu
10:01 - Darphane ihracattan para basacak09:59 - Eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis09:45 - Koronavirüs barometresi için ilk adım09:34 - Trump: Maske zorunluluğunu onaylamayacağım09:30 - 20 soruda LGS tercihleri
09:25 - 11 saat şiddet gördü, 'Dolaba çarptım' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tecavüzle suçlanan HDP Mardin Milletvekili partisinden istifa etti
Fahrettin Koca eleştirdi, Acun yanıt verdi
'Kurban'da kısıtlama yok ama bir takım düzenlemeler olacak'
YÖK'ten vakıf akademisyenleri hakkında yeni maaş kararı!
İlçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdür yardımcısı kadrolarına atama şartları değişti
MEB Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklik
Kayıt için bağışı kitabına uydurdular
Sosyal medya için ilk adım atıldı
Mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandılar
TOGG için ilk kazma: Fabrika temelini Erdoğan atacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nasa'nın burçları yeniden düzenlemesi 6
maske 1
müteharrik 2
her şey çok güzel olacak sözü fetö'ye ait 2
kürkçü dükkanına dönmek 5
eskişehir'de ihale ile 18 geyiğin vurulması 2
bayram ikramiyesi artsın talebi 1
kısıtlama getirmek zor 3
Empati her zaman sempatik değildir 1
patates kızartması 4
SON İLANLAR
Kütahya Dumlupınar Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 39 sözleşmeli personel alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Burdur Çeltikçi Belediyesi 4 memur alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 4 memur alacak
Fatih Belediyesi 50 memur alacak
Antalya Gündoğmuş SYDV Personel Alım İlanı
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam