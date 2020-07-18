Darphane ihracattan para basacak

Ağırlıklı olarak altın ve madeni para basımı işi yapan Darphane, pasaport ve kimlik kartları gibi değerli kağıtların güvenlikli üretimini yapan kurum, bu hizmetini ihraç etmeye hazırlanıyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, matbu evrak görevi kapsamında sürücü belgesi ve aile cüzdanlarının uluslararası standartlarda güvenlikli üretimini sağlıyor. Soğuk damga ve resmi mühür, bandrol, motorlu araç tescil belgesi ile yurtdışı çıkış harç puluna kadar uzanan resmi belge sürecinde Darphane imzası bulunuyor.

KKTC'de kullanılan kimlik kartlarını da üreten Darphane, komşu ülkelerinin taleplerini karşılamak için çalışmalara başladı. Uluslararası standartlara uygun ürünler geliştirilmeyi sürdüren Darphane, yakın zamanda uluslararası ve yerel firmalarla madeni para, değerli evrak ürün gamlarından oluşan işbirliklerine gidecek.

GÜVENLİK ÖNCELİKLİ

Kurumdan yapılan açıklamada, güvenlikli belge üretebilecek tüm altyapı ve yüksek bilgi birikimine sahip olan Darphane'nin, yeni nesil pasaport üretimine geçeceği de vurgulandı. Açıklamada, "Yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının da tekrar Darphane tarafından üretilmesi yönünde gerekli çalışmalar başlatıldı. Değerli evraklarını üretimi görevi kanun ile Darphane'nin sorumluluğuna verildi" denildi. Darphane, ayrıca bandrol üretim ve tüm uygulama faaliyetlerini de yerine getirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü arasında, 22 Ocak 2020'de "Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Kapsamında Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Bandrol, Kod, Kodlanmış Etiketler ve Benzeri Vasıtalar İle Ürün İzleme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi" ne dair imzalanan protokol bandrol üretim ve uygulama sorumluluğu Darphane'ye verildi.

KURUCUSU FATİH SULTAN MEHMET

Geniş bir coğrafyada birçok merkezde para darp eden Osmanlı İmparatorluğu'nda, ilk Darphane 1467 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Beyazıd Camii civarında kuruldu. İstanbul'un fethinden sonra hızla genişleyen imparatorluğun para ihtiyacını karşılamak için tesis ettirilen Darphane, Türk Darphanesi'nin kuruluşuna başlangıç sayılıyor. Fatih Sultan Mehmet'in burada kendi adına bastırdığı ilk Türk altının tarihi olan 1467 yılı Türk Darphanesi'nin ilk kuruluş tarihi olarak dikkate alınıyor.

İbrahim Acar