MSB: Bir terörist, Mardin'de hudut karakoluna teslim oldu
MSB: Bir terörist, Mardin'de hudut karakoluna teslim oldu
|18 Temmuz 2020 10:09
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan PKK/YPG'li bir teröristin, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor.
Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan PKK/YPG'li bir terörist daha Nusaybin'deki hudut karakoluna teslim oldu.
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