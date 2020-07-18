Elazığ depremini bilen Görür: Marmara depremi 'Geliyorum' diye bağırıyor
|18 Temmuz 2020 10:30
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Yer bilimci Prof. Naci Görür, "İçinde bulunduğun binaya güvenmiyorsan ve bir de sevdiklerin varsa korkmamak mümkün değil, nihayetinde insansın. Herkes gibi ben de korkuyorum" dedi.
"MARMARA DEPREMİ 'GELİYORUM' DİYE BAĞIRIYOR"
Görür, "100 binleri konuşuyoruz. Hazırlıklı olmamışız. İnsanlarımızı eğitmemişiz. İşte bunlar insanı ürkütüyor. Marmara depremi 'Geliyorum' diye bağırıyor" şeklinde konuştu.
"BAĞDAT CADDESİ'Nİ DEPREM ADI ALTINDA EN GÜVENSİZ YERE DÖNÜŞTÜRDÜK"
Deprem Uzmanı Görür, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Deprem dünyanın doğasıdır, düzendir. Eğer depremler olmasaydı dünya yaşanmayan bir gezegen olurdu ay gibi. Dünyaya bilimle bakan toplumlar, depremi kavrar kavramaz önlem almışlar. Bugün Japonya, Hollanda gibi ülkelerden bahsediyorum. Önlem almak zor değil ama biz toplum olarak afete dönüştürüyoruz her şeyi. Bağdat Caddesi'ni deprem adı altında en güvensiz yere dönüştürdük. 2-3 katlı bahçeli evler gitti, dar düdük binalar geldi. Cadde tünele döndü. Şimdi git gezemiyorsun, iki arabayla bir sokağından geçemiyorsun."
Kaynak: İndependent Türkçe
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