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Eminönü'ndeki 'uçan tekmeli' saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi'nde tartıştığı kadına tekmeli saldırıda bulunan kadın hakkında, "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.
|18 Temmuz 2020 10:35
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Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi'nde önceki akşam saatlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle vapur bekleyen iki kadın arasında tartışma çıktı.
Kadınlardan biri, turnike üzerinden atlayarak tartıştığı kadına tekme attı.
Saldırıya uğrayan ve Doğu Türkistanlı olduğu belirtilen kadının olayın ardından şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Eminönü İskelesi'nde kadından kadına uçan tekme!
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