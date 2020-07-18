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LGS'den tam puan alan Konyalı öğrenci, fizik profesörü olmak istiyor

Meram Mehmet Beğen Ortaokulu öğrencisi Semih Karalı:- "Benim gibi LGS'ye girecek olan arkadaşlarımın, normal tempoda ve sürekli çalışmalarının yeterli olacağını düşünüyorum. Stres yapmasınlar. Sınava hazırlandığım süreçte oyun oynadım, kitap okudum. Sosyal aktivitelerden geri kalmadım. Tercih olarak Galatasaray Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum"- Anne Serap Karalı:- "Oğlum, Kovid-19 sürecinden sonra okula ara verilince ders çalışmasında daha düzenli bir seyir yakaladı. Bu süreçte ders çalışmaya ve deneme testleri çözmeye daha çok zaman ayırmaya başladı"
 18 Temmuz 2020 10:59
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LGS'den tam puan alan Konyalı öğrenci, fizik profesörü olmak istiyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan sınavdan 500 tam puan alan Meram Mehmet Beğen Ortaokulu öğrencisi Semih Karalı, hedefinin fizik profesörlüğü olduğunu bildirdi.

Sınavdaki başarısını yoğun tempoyla değil, sürekli ve disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu belirten Karalı, Galatasaray Lisesi'nde okumak istiyor.

Karalı, AA muhabirine, annesiyle hazırladığı program dahilinde sınava hazırlandığını, günde 250 sorunun altına düşemeyecek şekilde test çözdüğü belirterek, "LGS'de hiç yanlış yapmadım. Soruların hepsini doğru cevapladım. Sınava, çok fazla değil sürekli ve planlı çalışarak hazırlandım. Ne zaman hangi derse çalışacağımın saatleri belliydi." dedi.

Karalı, bu süreçte ailesi ve öğretmenlerinin de desteğiyle sınavda başarılı olduğunu anlattı.

- "Galatasaray Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum"

Sınavın kendisi açısından zor geçmediğini aktaran Karalı, "Benim gibi LGS'ye girecek olan arkadaşlarımın, normal tempoda ve sürekli çalışmalarının yeterli olacağını düşünüyorum. Stres yapmasınlar. Sınava hazırlandığım süreçte oyun oynadım, kitap okudum. Sosyal aktivitelerden geri kalmadım. Tercih olarak Galatasaray Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum. İlerde de fizik profesörü olmak istiyorum." diye konuştu.

Oğlunun başarısının haklı gururunu yaşayan anne Serap Karalı da sınava hazırlık sürecinde ilk yaptıkları şeyin, oğluyla güzel bir ders programı hazırlamak olduğunu belirtti.

Evladının hazırlanan ders programına tam anlamıyla uyduğunu vurgulayan Karalı, şunları kaydetti:

"Ne zaman kalkacağı, ne zaman yatacağı, kaçta hangi derse çalışacağı, ne zaman yemek yiyeceği ve ne zaman oyun oynayacağı da bu ders programının içerisindeydi. Oğlum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden sonra okula ara verilince ders çalışmasında daha düzenli bir seyir yakaladı. Bu süreçte ders çalışmaya ve deneme testleri çözmeye daha çok zaman ayırmaya başladı. Sınav sürecinde çok yoğun çalışmadı ancak programını da hiç aksatmadı. Ailelere tavsiyem çocuklarını çok fazla sıkmasınlar. Çocuklarını düzenli çalışmaya yönlendirsinler. Bir program dahlinde çalışmak çocuklar için çok önemli."

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de sınav öncesinde Milli Eğitim Bakanlığının çok yoğun çalıştığını belirtti.

Türkiye'deki 1 milyon 671 bin 8. sınıf öğrencisinden, 1 milyon 472 bininin sınava girdiğini anlatan Büyük, "Uzaktan eğitim, EBA'dan eğitim, televizyondan eğitim ve canlı sınıf uygulamaları ile öğrencilerin okulla bağlantısını kesmemek ve eğitimi devam ettirme gayreti içerisinde olduk. Bugün de bunun sonuçlarını almış bulunuyoruz. Tüm öğrencilerin ve ailelerin heyecanla beklediği sonuçlar açıklandı. Ülkemizde 42 ilimizden tam puan alan öğrenci sayısı 181. Bu öğrencilerden 7'si Konya'dan. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul idarelerini tebrik ederiz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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