Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li olmak üzere, 6 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
|18 Temmuz 2020 10:47
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