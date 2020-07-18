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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li olmak üzere, 6 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
 18 Temmuz 2020 10:47
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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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