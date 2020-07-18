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Doğum yardımı başvurunuzu online sorgulayın

Doğum yardımı başvuru sonuç işlemleri e-devlet'ten yapılabilecek
 18 Temmuz 2020 11:16
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Doğum yardımı başvurunuzu online sorgulayın

E-Devlet kapısı sosyal medya hesabından doğum yardımı başvuru sonucu sorgulama hizmetini online olarak sunulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklama:

"Doğum Yardımı Başvurusu Sonucu Sorgulama" hizmeti ile doğum yardımı almak için yaptığınız başvurularınızın veya önceden aldığınız doğum yardımı için yaptığınız itirazlarınızın sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

Sorgulamak için Tıklayınız.

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