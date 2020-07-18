Doğum yardımı başvurunuzu online sorgulayın
Doğum yardımı başvuru sonuç işlemleri e-devlet'ten yapılabilecek
|18 Temmuz 2020 11:16
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E-Devlet kapısı sosyal medya hesabından doğum yardımı başvuru sonucu sorgulama hizmetini online olarak sunulduğunu açıkladı.
Yapılan açıklama:
"Doğum Yardımı Başvurusu Sonucu Sorgulama" hizmeti ile doğum yardımı almak için yaptığınız başvurularınızın veya önceden aldığınız doğum yardımı için yaptığınız itirazlarınızın sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
Sorgulamak için Tıklayınız.
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