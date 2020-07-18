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'15 Temmuz Anıtı'nın mermerleri FETÖ'cüden alındı' iddiasına yalanlama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın mermerleri, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Sami Çoban'ın şirketinden 33 milyon liraya alındı" iddiasını yalanladı
 18 Temmuz 2020 11:20
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'15 Temmuz Anıtı'nın mermerleri FETÖ'cüden alındı' iddiasına yalanlama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın mermerlerinin 33 milyon liraya FETÖ'cüden alındığı" iddiasını yalanlayarak, "Anıtta mermer değil, Kandıra Kefken küfesi kullanıldı." dedi.

Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın mermerleri, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Sami Çoban'ın şirketinden 33 milyon liraya alındı." iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuyu araştırdıklarını söyleyen Muş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışındaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı işaret ederek, "Bu şehitler makamının bütün maliyeti 5 milyon 78 bin 864 lira 61 kuruş artı KDV. Mermerlerin 33 milyon lira olması gibi bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

Bu rakama, Nakkaştepe'den gelen yol ve granit, parke taşı kaplama, çevre düzenlemesiyle bütün aydınlatma ve elektrik işlerinin de dahil olduğunu dile getiren Muş, anıtta mermer değil, Kandıra Kefken küfesinin kullanıldığını bildirdi.

Muş, taşı alınan firmanın, Hantaş Madencilik Limited Şirketi olduğunu, taş ocağının da Kocaeli Cebeci Çamkonak köyünde bulunduğu bilgisini paylaştı.

CHP'li Altay'ın iddiasının doğru olmadığını belirten Muş, şöyle devam etti:

"Kendisinin elinde belgeler varsa bunları bizimle paylaşmasından mutlu olacağız. Veya kendisine hangi kanaldan bunlar geldiyse Sayın Altay'ı çok kötü şekilde yanılttıkları kanaatindeyiz. Sayın Altay da eline gelen, teyit edilmeyen bu bilgilerle kamuoyunu yanıltmıştır. Bunun düzeltilmeye ihtiyacı var. Sayın Altay'ın bunu yapacağına eminim. Bir de Çengelköy'de bir çeşme var. Araştırdım, 'Acaba Sayın Altay'ın dediği mermerler bu çeşmede mi var?' dedim. Orada da tek kütle halinde bir çeşme var. Orası da 271 bin lira artı KDV ile yapılmış bir çeşmedir. Orada da bahsedilen firmadan mermer alınması söz konusu değil."

Muş, Altay'ın yanıltıcı bilgi verdiğini kaydederek, bunu esefle karşıladıklarını ifade etti.

- Meclis'te "15 Temmuz Şehitler Anıtı" tartışması

TBMM Genel Kurulunun 16 Temmuz Perşembe günkü birleşiminde, AK Parti Grup Başkanvekili Muş ile CHP Grup Başkanvekili Altay arasında "15 Temmuz Şehitler Anıtı" tartışması yaşanmıştı.

Muş'un, "15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın mermerlerinin 33 milyon liraya FETÖ'cüden alındığı" iddiasını yalanlaması üzerine CHP'li Altay, "elindeki metni hızlı okurken 33,5 milyon lirayı mermerlere ödenen para diye zannederek, böyle yansıttığını" söylemişti.
Anadolu Ajansı
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