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'Faizsiz şekilde kredi kartıyla da kurbanlık alınabilir'

İZÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz: Kurban kesecek kişinin faize girmemek şartıyla kredi kartıyla ödeme yapması, kurbanda bir sorun teşkil etmez
 18 Temmuz 2020 11:25
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'Faizsiz şekilde kredi kartıyla da kurbanlık alınabilir'

- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Kurban kesecek kişinin faize girmemek şartıyla kredi kartıyla ödeme yapması kurbanda bir sorun teşkil etmez." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban kesmenin Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğunu hatırlattı.

Kurbanın Allah'a yakınlaşmayı ifade eden bir anlam taşıdığını belirten Yılmaz, "Kurban senede bir defa hac mevsiminde, zilhicce ayının onuncu gününde başlar ve dört gün süreyle kesilebilir. Kurbanın hem Allah'a yakınlık manası hem de Allah'ın kullarına yakınlaşma manası vardır." diye konuştu.

Yılmaz, Müslümanların 14 asırdır kurban ibadetini ihmal etmemeye özen gösterdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Durumu iyi olan Müslümanlar kurban kesmekle mükelleftir. Varlıklı, zengin Müslümanlar kadın ya da erkek fark etmeksizin kurban keserler. Tabii kurbanın nafile kesilmesi de mümkündür. Yani mükellef olmadığı halde imkanı olup kesmek isteyen kişilerin kurban kesmesinde bir sakınca yoktur."

Bazı kişilerin kredi kartıyla kurbanlık alarak kestiğini vurgulayan Yılmaz, "Kurban kesecek kişinin faize girmemek şartıyla kredi kartıyla ödeme yapması kurbanda bir sorun teşkil etmez." ifadesini kullandı.

- Gayrimüslimlere kurban eti dağıtılabilir

Yılmaz, kurban etinin Müslümanlar arasında bir takarrüp vesilesi olduğunu ifade etti.

Kurban eti dağıtılırken 3'e ayrılmasının önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, şunları anlattı:

"Kurban etinin üçte birinin hane halkına, üçte birinin fakirlere, geri kalan üçte birinin de eş-dosta dağıtılması uygundur. Ayrıca gayrimüslimlere kurban eti dağıtılmasında mahsur yoktur. Hatta bazen gayrimüslimlere kurban eti verilmesinin, kalplerinin İslam'a yakınlaşmasına vesile olduğu görülmektedir."

Yılmaz, kurban derisinin parayla satılamacağını, bir hayır kurumuna veya fakir-fukaraya verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kurbanın bütünleştirici, Hakk'a ve halka yakınlaştırıcı özelliği bulunduğunu da aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizde son yıllarda yurt dışında da kurban kesme geleneği başlamıştır. Özellikle Sovyetler'den dağılan ülkeler, Müslümanların azınlıkta olduğu yerler ve Afrika'daki yoksul Müslümanlara kurban etini armağan etmek, Türkiye'den oralara bir sevgi ve gönül köprüsü oluşturmaktadır."
Anadolu Ajansı
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