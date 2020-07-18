1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karantina için odalarında kaldığı öğrenciler için 400 Euro bırakmış

Kütahya Kredi Yurtlar Kurumu Yesevi Öğrenci Yurdu'nda 14 gün karantinada kalan bir vatandaş, odadaki Kur'an-ı Kerim'in içine 400 Euro para ve bir de mektup bıraktı.
 18 Temmuz 2020 12:31
Yazdır
Karantina için odalarında kaldığı öğrenciler için 400 Euro bırakmış

Korona virüs salgını nedeniyle Nisan ayında yurt dışından uçakla Kütahya'ya getirilen bir vatandaş, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi Yurduna yerleştirilip karantinaya alınmıştı.

14 günlük karantina sürecinde burada kalan vatandaş, odanın gerçek sahibi olan öğrencilere verilmek üzere 400 Euro bıraktı. Paraları Kur'an-ı Kerim arasına bırakan vatandaş, öğrencilere hitaben de bir mektup bıraktı ve yurttan ayrıldı. İsmini belirtmeyen vatandaş mektubunda, "Odanızda 14 gün boyunca misafiriniz oldum. Eksik olmayın, dördünüz aranızda paylaşın. Lütfen kabul edin. Hakkınızı helal edin" yazdı.

Konunun üzerinden aylar geçti ve odanın gerçek sahipleri olan öğrenciler yeniden odalarına yerleşti.

Öğrenci Medine Nur Sevinç, eşyalarını topladıktan sonra odayı boşaltı ve oda anahtarı ile Kur'an'ı yurt temizlik görevlisi Gülcan Kaymak'a teslim etti. Odanın temizliği ile görevli personel Gülcan Kaymak, Kur'an-ı Kerim'e bakan görevli, içinde 8 tane 50 Euro para ve mektubu gördü.

Paralar ve mektubun tutanakla imza altına alındığı belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 320. gününde sürüyor
18 Temmuz 2020 12:50		 Japon akademisyenden FETÖ'ye 'Aum Shinrikyou' örgütü benzetmesi
18 Temmuz 2020 11:39
'Faizsiz şekilde kredi kartıyla da kurbanlık alınabilir'
18 Temmuz 2020 11:25		 Elazığ depremini bilen Görür: Marmara depremi 'Geliyorum' diye bağırıyor
18 Temmuz 2020 10:30
Meteoroloji uyardı, kavurucu sıcaklar geliyor!
18 Temmuz 2020 10:15		 Dikkat çocuğunuz gangstere dönmesin
18 Temmuz 2020 08:37
Sosyal medya teröründen rahatsızız
18 Temmuz 2020 07:35		 Sıcaklıklar yurt genelinde artacak - Haritalı
18 Temmuz 2020 06:30
Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
18 Temmuz 2020 03:15		 İçişleri Bakanı Soylu, şehit tabutuna omuz verdi
17 Temmuz 2020 22:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:47 - Bakan Pakdemirli: Dijital Tarım Pazarı oluşturduk12:39 - Konsolosluk görevlisinin tanımadığı FETÖ'cü yok12:31 - Karantina için odalarında kaldığı öğrenciler için 400 Euro bırakmış12:20 - Türk halkı mevduatını bozmadan konut satın aldı11:57 - Salih Müslüm'ün yeğeni teslim oldu11:41 - Mansur Yavaş, 'torpille' işe girenleri dev ekranda yayınladı
11:39 - Japon akademisyenden FETÖ'ye 'Aum Shinrikyou' örgütü benzetmesi11:25 - 'Faizsiz şekilde kredi kartıyla da kurbanlık alınabilir'11:20 - '15 Temmuz Anıtı'nın mermerleri FETÖ'cüden alındı' iddiasına yalanlama11:16 - Doğum yardımı başvurunuzu online sorgulayın11:15 - Van Gölü'nde kaybolan bir kişinin daha cesedi bulundu11:15 - Türkiye Maarif Vakfı'nın yurt dışındaki okul sayısı artıyor
11:00 - Mahkeme, Adıyaman Üniversitesi eski rektörü hakkında disiplin soruşturması açılması gerektiğine hükmetti10:59 - LGS'den tam puan alan Konyalı öğrenci, fizik profesörü olmak istiyor10:53 - Çocuğunu sarkıtıp 'atayım mı' diye bağırdı10:50 - Orman mühendisleri de bitki koruma ürünleri satışı için başvuru yapabilecek10:47 - Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı
10:35 - Eminönü'ndeki 'uçan tekmeli' saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Fahrettin Koca eleştirdi, Acun yanıt verdi
Tecavüzle suçlanan HDP Mardin Milletvekili partisinden istifa etti
'Kurban'da kısıtlama yok ama bir takım düzenlemeler olacak'
İlçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdür yardımcısı kadrolarına atama şartları değişti
YÖK'ten vakıf akademisyenleri hakkında yeni maaş kararı!
Mansur Yavaş, 'torpille' işe girenleri dev ekranda yayınladı
MEB Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklik
Kayıt için bağışı kitabına uydurdular
Mahkeme, Adıyaman Üniversitesi eski rektörü hakkında disiplin soruşturması açılması gerektiğine hükmetti
Mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Koca yaşlı şişko dünya 2
her şey çok güzel olacak sözü fetö'ye ait 2
survivor'daki bir yarışmacı için oy kullanmak 3
kısıtlama getirmek zor 3
ateş ölçer 1
eskişehir'de ihale ile 18 geyiğin vurulması 2
chp'nin bayram ikramiyesi teklifi 1
İlişkide rol yapmak 3
trabzonspor 1
Hibrit öğrenme 1
SON İLANLAR
Kütahya Dumlupınar Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 39 sözleşmeli personel alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Burdur Çeltikçi Belediyesi 4 memur alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 4 memur alacak
Fatih Belediyesi 50 memur alacak
Antalya Gündoğmuş SYDV Personel Alım İlanı
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam