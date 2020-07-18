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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Anne Hatice Ay: Oğlum hastaydı, zayıftı. Örgüt onu kaçırmış ama o çocuk onlara ne yapacak? Neden hasta çocuğumu kaçırdılar, neden bana göstermiyorlar, bana vermiyorlar?"
 18 Temmuz 2020 14:15
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 320. gününde devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinden 5 yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Muhammed Canbey için gelen anne Hatice Ay, eyleme dahil oldu.

Oğlunun talasemi hastası olduğunu, sürekli gözetim altında olması gerektiğini ifade eden Ay, oğlunun sabah 'İşe gidiyorum' diye evden çıktığını ve bir daha ondan haber alamadığını söyledi.

Yıllardır oğlunu aradığını ancak hiçbir sonuç alamadığını anlatan Ay, şunları dile getirdi:

"Ben sağ olana kadar oğlumun peşini bırakmayacağım. Oğlum hastaydı, zayıftı. Örgüt onu kaçırmış ama o çocuk onlara ne yapacak? Neden hasta çocuğumu kaçırdılar, neden bana göstermiyorlar, bana vermiyorlar? Oğlum fazla yürüyemiyordu. Sürekli, 'Anne nefesim kesiliyor, terliyorum, hastayım.' diyordu. Yemek saati geçseydi dayanamıyordu, 'Anne açım' diyordu. Şimdi o çocuk dağda ne yapacak?"

Ay, televizyonda terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan ve ailelerine kavuşanları görünce eyleme katılmaya karar verdiğini dile getirdi.

Kendisine, "Sen oraya gidersen çocuğunu infaz ederler" dendiğini belirten Ay, "Gelmeye korkuyordum ama baktım milletin çocukları dönüyor ben de buraya gelmeye karar verdim. 'Ben de gideceğim, ölüm olsa ben de ölürüm çocuğum için.' dedim. Oğlum aklıma gelince dayanamıyorum. Şeker hastası oldum. Oğlum Muhammet, eve gel, 5 senedir senin için çok acılar çektik, dayanamıyorum. Senin yerin orası değil benim yanımdır. Senin sürekli kan vermen gerekiyor ne işin var orada oğlum? Sensiz dayanamıyorum, seni görmek istiyorum, eve dön oğlum."

Anadolu Ajansı
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