1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ordu'da bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki iki mahallenin bazı yerleşim yerinde karantina uygulanmasına karar verildi.
 18 Temmuz 2020 12:58
Yazdır
Ordu'da bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplandığı ve bazı yeni kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla Saraycık ve Topluca mahalleleriyle ilgili uyulması gereken kurallara ilişkin ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü aktarıldı.

Alınacak tedbirlere de dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saraycık ve Topluca mahallelerinde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi Dereyolu Sokak Güney ve Tepe mevkisi, Topluca Mahallesi Sarıahmet Sokak'ta 17 Temmuz saat 24.00'dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevkiler ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tarih Kurumu Başkanı'ndan 'FETÖ'cülere af' skandalı hakkında açıklama
18 Temmuz 2020 14:11		 Bakan Pakdemirli: Dijital Tarım Pazarı oluşturduk
18 Temmuz 2020 12:39
Mansur Yavaş, 'torpille' işe girenleri dev ekranda yayınladı
18 Temmuz 2020 11:41		 '15 Temmuz Anıtı'nın mermerleri FETÖ'cüden alındı' iddiasına yalanlama
18 Temmuz 2020 11:20
Doğum yardımı başvurunuzu online sorgulayın
18 Temmuz 2020 11:16		 Orman mühendisleri de bitki koruma ürünleri satışı için başvuru yapabilecek
18 Temmuz 2020 10:50
Koronavirüs barometresi için ilk adım
18 Temmuz 2020 09:45		 Vekillere çipli yeni kimlik kartı geliyor
18 Temmuz 2020 08:47
İkonalar karartılıp ayet yansıtılacak
18 Temmuz 2020 07:45		 YÖK'ten vakıf akademisyenleri hakkında yeni maaş kararı!
18 Temmuz 2020 00:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:15 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı14:11 - Tarih Kurumu Başkanı'ndan 'FETÖ'cülere af' skandalı hakkında açıklama14:10 - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 600 bini geçti14:04 - Polise 'Gavur polisisiniz, sizin maaşınızı ben veriyorum' sözü hakaret sayılmadı14:01 - 'Aydın-Denizli otoyolunu 2 yıl bitmeden hizmete açacağız'13:49 - MSB: Yüksekova'da el yapımı patlayıcı imha edildi
13:34 - Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Kurban etinde virüs olur mu' sorusuna yanıt13:28 - Manisa'da kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı13:26 - İstanbul Valisi Ayasofya Camii'nden paylaştı: Gli hayatından memnun13:15 - Van Gölü'nde kaybolan iki kişinin daha cesedi bulundu12:58 - Ordu'da bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı12:55 - 'Bu eğitim yılını 'matematiği sevmek için işbirliği' yılı ilan edelim'
12:39 - Konsolosluk görevlisinin tanımadığı FETÖ'cü yok12:39 - Bakan Pakdemirli: Dijital Tarım Pazarı oluşturduk12:31 - Karantina için odalarında kaldığı öğrenciler için 400 Euro bırakmış12:20 - Türk halkı mevduatını bozmadan konut satın aldı11:57 - Salih Müslüm'ün yeğeni teslim oldu
11:41 - Mansur Yavaş, 'torpille' işe girenleri dev ekranda yayınladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Fahrettin Koca eleştirdi, Acun yanıt verdi
Tecavüzle suçlanan HDP Mardin Milletvekili partisinden istifa etti
Mansur Yavaş, 'torpille' işe girenleri dev ekranda yayınladı
'Kurban'da kısıtlama yok ama bir takım düzenlemeler olacak'
İlçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdür yardımcısı kadrolarına atama şartları değişti
YÖK'ten vakıf akademisyenleri hakkında yeni maaş kararı!
Karantina için odalarında kaldığı öğrenciler için 400 Euro bırakmış
MEB Görevde Yükselme Yönetmeliğinde değişiklik
Kayıt için bağışı kitabına uydurdular
Mahkeme, Adıyaman Üniversitesi eski rektörü hakkında disiplin soruşturması açılması gerektiğine hükmetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
altın bilezik 3
survivor'daki bir yarışmacı için oy kullanmak 3
kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran çocuk 2
eskişehir'de ihale ile 18 geyiğin vurulması 2
haşlanmış kurbağa sendromu 1
tüvtürk'ün zammı 2
Empati her zaman sempatik değildir 1
trabzonspor 1
İsteyen aile çocuğunu bir yıl okula göndermeyebilir 4
İlişkide rol yapmak 3
SON İLANLAR
Kütahya Dumlupınar Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 39 sözleşmeli personel alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Burdur Çeltikçi Belediyesi 4 memur alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 4 memur alacak
Fatih Belediyesi 50 memur alacak
Antalya Gündoğmuş SYDV Personel Alım İlanı
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam