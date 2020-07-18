Ordu'da bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
|18 Temmuz 2020 12:58
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplandığı ve bazı yeni kararlar alındığı belirtildi.
Açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla Saraycık ve Topluca mahalleleriyle ilgili uyulması gereken kurallara ilişkin ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü aktarıldı.
Alınacak tedbirlere de dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Saraycık ve Topluca mahallelerinde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi Dereyolu Sokak Güney ve Tepe mevkisi, Topluca Mahallesi Sarıahmet Sokak'ta 17 Temmuz saat 24.00'dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevkiler ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir."
Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı belirtildi.
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