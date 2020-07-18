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MSB: Yüksekova'da el yapımı patlayıcı imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde terör örgütü PKK tarafından yerleştirildiği belirlenen el yapımı patlayıcının imha edildiğini bildirdi.
 18 Temmuz 2020 13:49
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MSB: Yüksekova'da el yapımı patlayıcı imha edildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın bir alçak tuzağının daha komandoların dikkati sayesinde önlendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandoların, telsiz düzenekli uzaktan komutalı el yapımı patlayıcıyı belirleyerek imha ettiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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